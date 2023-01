Ex-Finanzchef der Trump Organization zu fünf Monaten Haft und Millionen-Finanzstrafe verurteilt

10.01.2023, USA, New York: Der ehemalige Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg (M), erscheint während seiner Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof in Manhattan. Der langjährige Finanzchef des Immobilienkonzerns des früheren US-Präsidenten Trump ist unter anderem wegen Steuerbetrugs zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Foto: Curtis Means/Pool DailyMail/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

New York. Der langjährige Finanzchef des Immobilienkonzerns des früheren US-Präsidenten Donald Trump ist unter anderem wegen Steuerbetrugs zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Das Strafmaß für den 75 Jahre alten Allen Weisselberg verkündete Manhattans oberster Staatsanwalt Alvin Bragg offiziell am Dienstag in New York. „In Manhattan musst du nach den Regeln spielen, egal für wen du arbeitest“, sagte Bragg.

Vereinbart worden war die Höhe der Strafe bereits im vergangenen Sommer, als Weisselberg im Gegenzug seine Schuld bei 15 Steuerverbrechen einräumte und einwilligte, gegen die Trump Organization auszusagen. Er sagte aus, dass geldwerte Vorteile wie Luxusautos und teure Wohnungen nicht versteuert worden seien. Mit seinem Geständnis war Weisselberg einer möglichen Haftstrafe von bis zu 15 Jahren entgangen.

In dem Prozess war im Dezember auch das verzweigte Immobilienkonstrukt von Ex-Präsident Trump für schuldig befunden worden. Trump war nicht persönlich angeklagt. Es handelte sich aber um die erste strafrechtliche Verurteilung seines Konzerns. Der Trump Organization sowie einem weiteren mitangeklagten Unternehmen der Gruppe droht eine Geldstrafe von bis zu 1,7 Millionen Dollar. Die Anwälte des Konzerns hatten angekündigt, in Berufung gehen zu wollen.

Weisselberg auch zu Finanzstrafe verurteilt

Weisselberg hatte bei dem Unternehmen des Ex-Präsidenten seit Mitte der 1980er bis zu seiner Verhaftung gearbeitet und war zuvor schon für dessen Vater Fred Trump tätig gewesen. Nach der Bekanntgabe des Strafmaßes wurde er in Handschellen abgeführt. Er soll seine Strafe im berüchtigten Gefängnis Rikers Island in New York ableisten.

Nach etwas mehr als drei Monaten hat er bei guter Führung die Möglichkeit, vorzeitig entlassen zu werden. Teil seiner Strafe ist auch die Zahlung von fast zwei Millionen Dollar an Steuern, Geldbußen und Zinsen.

RND/AP/dpa