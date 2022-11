Betrunkener Bahnfahrer gibt sich als Schaffner aus - Polizei weist ihn in die Schranken

Angriff auf zwei Frauen in Essen: 22-jähriger Verdächtiger festgenommen

Ein Mann griff am vergangenen Freitag zwei Frauen in Essen brutal an. Er verletzte eine von ihnen schwer und flüchtete. Rettungskräfte erkannten den 22-jährigen Tatverdächtigen nun in einem Krankenhaus.