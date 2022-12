Mindestens sieben Tote bei Explosion in Restaurant in der Türkei

Eckernförde: Haben Böller einen Wohnungsbrand verursacht?

Ein Mann (68) ist am Freitag bei einem Brand in seiner Wohnung an der Ostlandstraße in Eckernförde leicht verletzt worden. Unklar ist, ob das Feuer durch einen Böller verursacht wurde. Die Polizei sucht nun die Jugendlichen, die am Nachmittag vor dem Mehrfamilienhaus geböllert haben.