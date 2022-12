Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Morddrohungen gegen Klimaaktivisten: bayerische Polizeigewerkschaft nach Emoji-Antwort in der Kritik

Auf Twitter ist eine Diskussion über die Bedeutung eines Affen-Emojis entbrannt, bei dem sich der Affe die Augen zuhält. Auslöser ist der Tweet des Journalisten Raphael Knipping, der die Emoji-Antwort der bayerischen Polizeigewerkschaft auf eine Morddrohung gegen Klimaaktivistinnen und -aktivisten geteilt hat.

Affen-Emoji als Antwort: Darum geht es

Kipping postete den Screenshot eines Kommentars vom Tiktok-Kanal der Polizeigewerkschaft Bayern. Dort schreibt ein Nutzer unter einem Post zu Morddrohungen gegen Klimaaktivistinnen und -aktivisten: „Einfach drüber gurken. Zählt als Wildunfall.“ Der offizielle Account der Gewerkschaft antwortet mit einem Affen-Emoji. Der ursprüngliche Kommentar auf dem Tiktok-Kanal scheint mittlerweile gelöscht zu sein. Nun ist eine Diskussion über die Reaktion der Polizeigewerkschaft entbrannt.

Viele Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter sehen die Antwort der Polizeigewerkschaft als Zustimmung. Ein User schreibt kurz knapp: „unfassbar“. Ein anderer kritisiert: „Darf ich das so verstehen: ‚Mach ruhig! Unsere Kollegen werden nichts gesehen haben.‘?“ Ein anderer Kommentar interpretiert das Emoji als „bullshit“ und schreibt: „Das macht es ja bedeutend besser, wenn die Polizei Morddrohungen nur ,bullshit‘ findet.“

Was bedeutet das Emoji?

Viele sind sich unklar über die Bedeutung des Affen-Symbols. „Heißt das jetzt, dass sie dann wegschauen? Oder wie soll ich das verstehen“, so ein Tweet unter dem Beitrag. Ein anderer Nutzer teilt seine Überlegungen: „Seit wann bedeutet ein Affe, der die Hände vors Gesicht schlägt, Zustimmung?“ und ergänzt: „Diese Reaktion bedeutet: ‚Oh Gott, was für ein Bullshit‘. Oder meinst du ernsthaft, in dem Fall heißt es: ‚Ok, wir gucken weg‘?“

Auch steht die Frage nach rechtlichen Konsequenzen im Raum: „Das ist dann ja wohl der Aufruf zu einer Straftat.“ Dazu der Screenshot eines abgesendeten Formulars zur Meldung von Hate Speech.

Doch die Meinungen gehen auch in die andere Richtung. So verstehen manche Tweets die Antwort der Gewerkschaft als Humor. „War das eine Morddrohung? Oder doch nur ein geschmackloser Witz?“. Andere kommentieren schlicht mit einem lachenden Emoji.

RND/lka