Islamfeindliche Gruppe „Reconquista“ in Spanien verbreitet Hetze per Twitter

Washington. Die Person, die den Account betreibt, spielt eine Rolle: Sie gibt vor, ein in Spanien lebender Islamist zu sein, der mit gewalttätigen Extremisten sympathisiert und von der Zeit vor gut sechs Jahrhunderten schwärmt, als Muslime noch große Teile des Landes beherrschten. In Wahrheit steckt hinter dem Account eine rechtsradikale Bewegung, die über soziale Medien die Stimmung in Spanien aufheizen will. In manchen Fällen profitieren deren Anhänger von dem sehr locker gewordenen Umgang von Twitter mit Drohungen und Verunglimpfungen.

Die Bewegung nennt sich Reconquista – in Anspielung auf die „Rückeroberung“ der Iberischen Halbinsel durch christliche Herrscher im Mittelalter. In ihrem Vorgehen im Internet verlässt sie sich auf das gleiche Drehbuch wie Rechtsextremisten in den USA, in Brasilien und anderswo. Teilweise übernimmt sie sogar deren Rhetorik oder Kunstfiguren wie etwa „Pepe der Frosch“, der in den USA zu einer Art Maskottchen vieler rassistischer Gruppen geworden ist.

Hetze über soziale Medien

Über soziale Medien können Anhänger der Reconquista weitgehend ungehindert kommunizieren, sich organisieren und ihre Ansichten verbreiten. Sie mischen sich in öffentliche Debatten ein und stellen irreführende Behauptungen auf. Sie schimpfen über Corona-Impfungen, Feminismus oder Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und kritisieren die westliche Unterstützung für die Ukraine als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg.

Die ähnlichen Vorgehensweisen von Rechtsextremisten in verschiedenen Ländern sei kein Zufall – die Gruppen würden voneinander lernen und Strategien, die sich als erfolgreich erwiesen, einfach kopieren, sagt Joel Finkelstein, Mitgründer des auf die Erforschung von Extremismus im Internet spezialisierten Network Contagion Research Institute an der US-Universität Princeton. Vor wenigen Tagen hat das Institut einen Bericht über die Reconquista-Bewegung veröffentlicht.

„Ein sicherer Weg in die Katastrophe“

„Dies ist ein sicherer Weg in die Katastrophe“, sagt Finkelstein der Nachrichtenagentur AP. „In der ganzen Welt sehen wir verschiedene Erscheinungsformen eines Problems von gleicher Art. Die Fahnen sind unterschiedlich, aber es ist bemerkenswert, wie sehr sich die ‚Memes‘ ähneln.“ Eine Gefahr dabei ist laut Finkelstein, dass die im Internet verwendete Rhetorik leicht zu Gewalt in der realen Welt führen könne.

Islamfeindliche Rhetorik nahm auf Accounts mit Verbindungen zu der Reconquista-Bewegung deutlich zu, nachdem im Januar in der südspanischen Stadt Algeciras ein Marokkaner einen Küster getötet und einen Priester verletzt hatte. Der mutmaßliche Täter, der inzwischen in der psychiatrischen Abteilung eines spanischen Gefängnisses untergebracht ist, war illegal ins Land eingereist. Die Behörden gehen davon aus, dass er allein handelte.

Verstöße gegen Twitter-Regeln ohne reale Konsequenzen

Viele der Gewaltandrohungen gegen muslimische Menschen, die nach den Angriffen auf Twitter verbreitet wurden, verstießen gegen die Regeln der Plattform. Und in einigen Fällen schritt Twitter tatsächlich ein und löschte Inhalte oder sperrte die Accounts der Urheber. Oft erstellten die Betroffenen aber einfach neue Accounts, über die sie wenige Tage später weitermachen konnten.

Die rechtspopulistische spanische Partei Vox half dabei, Reconquista im Internet bekannt zu machen. Vor der Wahl im Jahr 2019 nahmen Mitglieder der Partei, die inzwischen über 52 Sitze im Abgeordnetenhaus verfügt, in Tweets mehrfach Bezug auf die Bewegung. Der Twitter-Account der Partei wurde 2020 kurzzeitig gesperrt, weil dort Kritiker als Pädophilieförderer bezeichnet worden waren, und 2021 ein weiteres Mal wegen Anstiftung zum Hass auf Muslime.

Anhänger der Reconquista-Bewegung zeigen auf ihren Profilen oft spanische Fahnen und rühmen teilweise offen den Faschisten Francisco Franco, dessen Herrschaft über Spanien vor mehr als 40 Jahren endete. Muslime werden oft abwertend als Mauren bezeichnet. In einem Fall wird ein Foto vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump als Profilbild genutzt.

„Wenn es sehr faschistisch ist, Spanien zu lieben, nun ja, dann bin ich sehr faschistisch“, heißt es auf dem Twitter-Account eines Anhängers der Bewegung in der Profilbeschreibung. „Nach Art der Reconquista – aber wir werden nicht nur die Mauren verjagen, sondern auch diejenigen, die ihnen ihre Türen geöffnet haben“, schreibt ein anderer.

Historische Ereignisse umgedeutet

Ähnlich wie in anderen Ländern versuchen auch die Rechtsextremisten in Spanien, historische Ereignisse umzudeuten. Indem sie Details der Reconquista im Mittelalter oder der Franco-Diktatur ignorierten, würden sie versuchen, ihre Sichtweisen etwa beim Thema Migration als traditionelle spanische Werte zu legitimieren, sagt Marc Esteve Del Valle von der University of Groningen in den Niederlanden, der sich ebenfalls mit der Reconquista-Bewegung und deren Vorgehensweise im Internet beschäftigt hat. „Die sozialen Netzwerke sind Mittel zur Organisation, zur Mobilisierung. Sie sind der Ort, wo die Bewegung lebt“, fügt der Wissenschaftler hinzu.

Seit Twitter im vergangenen Jahr von dem Milliardär Elon Musk übernommen wurde, ist die Zahl der Mitarbeiter, die sich auf der Plattform um das Aufspüren von Falschinformation, Hassbotschaften und sonstigen extremistischen Inhalten bemühen, drastisch reduziert worden. Eine Anfrage der AP bezüglich der spanischen Reconquista-Bewegung ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Rechtsextremisten in mehreren Ländern verwenden derweil nicht nur ähnliche Strategien, sondern unterstützen sich zum Teil auch gegenseitig. Trump rühmte die spanische Vox-Partei etwa in einem Video, das im vergangenen Jahr bei einer Kundgebung abgespielt wurde: „Wir müssen sicherstellen, dass wir unsere Grenzen schützen und viele sehr gute konservative Dinge tun“, sagte er. „Spanien ist ein großartiges Land. Und wir wollen, dass es ein großartiges Land bleibt. Also – Glückwunsch an Vox für die vielen tollen Botschaften, die ihr den Menschen in Spanien und den Menschen auf der ganzen Welt übermittelt.“

