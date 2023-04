Twitter-Video geht viral: Katze springt Imam beim Gebet an

Ein Katzenvideo der besonderen Art geht auf Twitter viral. Es zeigt einen betenden Imam in einer Moschee in Algerien, der plötzlich von einer Katze angesprungen wird. Dann fängt der Vierbeiner auch noch mitten im Gebet zu schmusen an.

In Moschee in Algerien

Katzenvideos haben den Ruf, in den sozialen Medien besonders gut anzukommen. Ein Video von einer Katze und einem betenden Imam, das seit Donnerstag auf Twitter viral geht, hat besonderen Unterhaltungswert. Es zeigt zunächst den Vorbeter in traditioneller Kleidung, hinter dem sich in der Moschee viele Gläubige versammelt haben, die mit gesenktem Kopf den Worten des Imams lauschen.

Plötzlich springt wie aus dem Nichts eine Katze ins Bild und beginnt, am Vorbeter hochzuklettern. Dieser zuckt nicht einmal zusammen, sondern betet unbeirrt mit geschlossenen Augen weiter. Weil die Katze leichte Schwierigkeiten hat, sich an seinem Gewand festzukrallen, hält er sie mit seinen Händen fest. Das Tier klettert weiter auf seine Schulter und reibt seinen Kopf am Gesicht des Vorbeters – an Niedlichkeit kaum zu übertreffen.

Es lohnt sich auch, sich das Video ein zweites Mal anzuschauen und die Reaktion der anderen Männer in der Moschee zu beobachten. Zwei Muslime in der ersten Reihe schauen zwischendurch kurz hoch, scheinen vom Schmuseangriff der Katze jedoch nicht weiter überrascht. Es scheint, als ob das Tier ein Stammgast in der Moschee sei und sich gern beim Gebet hinzugeselle.

Für die Muslime auf der ganzen Welt ist gerade eine besondere Zeit im Jahr: Es ist der Fastenmonat Ramadan. 2023 dauert er von 23. März bis zum 20. April.

RND/sas