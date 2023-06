Verschollenes Tauchboot „Titan“: Wer ist an Bord?

Die „Titan“ ist im Atlantik verschollen – und mit ihr fünf Menschen, die mit dem Tauchboot unterwegs waren, um das Wrack der „Titanic“ zu besichtigen. Wie der Chef von Ocean Gate, Stockton Rush, im vergangenem Jahr dem US-Sender CBS sagte, sind bei den Tauchgängen meist „Titanic“-Enthusiasten dabei, die dafür viel auf sich nehmen würden: „Wir hatten schon Leute, die ihr Haus mit einer Hypothek belastet haben, um an der Reise teilnehmen zu können.“

Britischer Abenteuertourist Hamish Harding

Auch beim jüngsten Tauchgang war offenbar eine illustre Runde an Bord. Einer der Expeditionsteilnehmer ist der Milliardär Hamish Harding, der zuvor bereits mit dem Unternehmen Blue Origin von Jeff Bezos ins All geflogen war. Harding hält als „Abenteuertourist“ mehrere Guinnessbuch-Weltrekorde. So hatte er am bisher längsten Tauchgang im Marianengraben teilgenommen, dem tiefsten Ort der Erde.

Harding hatte seine Teilnahme an der „Titan“-Expedition am Samstag bei Instagram angekündigt. „Aufgrund des schlimmsten Winters in Neufundland seit 40 Jahren wird diese Mission wahrscheinlich die erste und einzige bemannte Mission zur ‚Titanic‘ im Jahr 2023 sein“, schrieb er. Es habe sich aber spontan ein Fenster mit besserem Wetter aufgetan, weshalb sie den Tauchgang wagen wollten. Gerade ein Wetterfenster aufgetan, und wir werden morgen einen Tauchgang versuchen. Hardings Unternehmen Action Aviation bestätigte in der Nacht zum Dienstag, dass ihr Chef vermisst werde.

Erfahrener „Titanic“-Experte Paul-Henir Nargeolet

In seinem Post verrät Harding einen weiteren Teilnehmer: Paul-Henir Nargeolet. Der Franzose ist ein bekannter „Titanic“-Experte. Schon bei der ersten Expedition zum Wrack im Jahr 1987 war er dabei. Insgesamt soll Nargeolet rund 30-mal zur „Titanic“ getaucht sein und habe an der Bergung von 5000 Objekten teilgenommen. Ein Sprecher der Familie sagte, er hoffe, Nargeolets Gelassenheit und seine militärische Karriere beruhigten die Besatzung.

Pakistanischer Geschäftsmann und Sohn

Ebenfalls an Bord befinden sich der Geschäftsmann Shahzada Dawood und sein 19 Jahre alter Sohn Suleman. Dawood gilt als einer der reichsten Menschen aus Pakistan und lebt in Großbritannien. Die britische „Daily Mail“ zitiert eine Erklärung der Familie zu dem Fall: „Wir sind sehr dankbar für die Anteilnahme unserer Kollegen und Freunde und möchten alle bitten, für ihre Sicherheit zu beten.“

CEO von Ocean Gate

Der fünfte Mann an Bord soll Stockton Rush, der CEO von Ocean Gate, sein. Laut der Unternehmenswebsite war Rush 1981 im Alter von 19 Jahren der jüngste Pilot mit Jet-Transportberechtigung der Welt. Rush studierte zeitgleich Luft- und Raumfahrttechnik an der Princeton University in den USA. Neben eigenen U-Booten hat der Unternehmer auch schon ein eigenes Flugzeug gebaut.

Für Rush war die Expedition am Wochenende nicht sein erster Tauchgang zur „Titanic“. Sein Unternehmen bietet die Fahrten in die Tiefen des Ozeans für 250.000 Dollar an. Als Besatzungsmitglied ist Rush selbst mit an Bord, so zum Beispiel auch, als er im vergangenen Jahr vom Sender CBS begleitet wurde.

Mit Agenturmaterial