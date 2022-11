Uganda: Zahl der Ebola-Todesfälle steigt weiter

Podcast „Holstein eins zu eins“: Das „Ach Schade“-Gefühl

Niklas Schomburg

Folge 94 von „Holstein eins zu eins“: KN-Reporter Niklas Schomburg und KSV-Experte Andreas Geidel sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Erst souverän 4:1 in Karlsruhe, dann eine müde und irgendwie ärgerliche Nullnummer auf St. Pauli – die Störche zementieren ihre Mittelfeldposition. Da kann der Blick schon mal in Richtung Winterpause und Verträge plus Transfers schweifen...