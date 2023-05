„Ich bin nur am Operieren“: Wie ein ukrainischer Chirurg den Krieg erlebt

Kiew. Petro Nikitin ist leitender Unfallchirurg in einem Militär­hospital in Kiew – und seit der russische Angriff auf die Ukraine begonnen hat, dreht sich praktisch sein ganzes Leben nur noch um seine Arbeit, seine Aufgabe. Der 59-Jährige behandelt manche der am schwersten verletzten ukrainischen Soldaten, und wenn er – oft nach einem langen, langen Tag – nach Hause kommt, ist da niemand. Seine Frau und seine Kinder sind im März 2022 aus der Ukraine geflohen, als sich die Russen Kiew näherten. Nikitin begleitete seine Familie bis zur Grenze und kehrte dann in die Hauptstadt zurück.

„Ich bin nur am Operieren“, sagt er während einer kurzen OP-Pause. „Ich tue jetzt nichts anderes in meinem Leben. Ich sehe meine Kinder nicht, ich sehe meine Frau nicht. Ich lebe allein, und alles, was ich mache, ist, die Verwundeten zu behandeln.“

Das ukrainische Militär sagt nichts über die Zahl der Opfer in den eigenen Reihen, aber manche westliche Schätzungen gehen dahin, dass mehr als 100.000 ukrainische Soldaten getötet oder verletzt worden sind, seit die russische Invasion vor fast 15 Monaten begann. Und manche landen auf den Operations­tischen in Nikitins Klinik, die, wie viele andere ukrainische Militär­krankenhäuser, unter Personal­mangel leidet, weil Ärztinnen und Ärzte abgezogen wurden, um in Feld­lazaretten näher an der Front zu arbeiten. Die Nachrichten­agentur AP verzichtet aus Sicherheits­gründen auf nähere Angaben darüber, welches Hospital in Kiew es ist, in dem Nikitin arbeitet.

Schusswunden kommen nur selten vor

Am 25. Februar 2022, einen Tag nach Beginn der Invasion, postete der Arzt ein Foto auf Facebook, das ihn dabei zeigt, wie er einem israelischen Spezialisten für die Behandlung von Schusswunden zuhört. Chirurgen aus verschiedenen Teilen der Welt hatten sich für einen Onlinekurs zur Verfügung gestellt, der sich auf den Umgang mit Kriegs­verletzungen konzentrierte. Nikitin als Leiter des ukrainischen Zweiges einer internationalen Organisation von Spezialisten für körperliche Traumata hatte die Veranstaltung in aller Eile organisiert.

„Jeder von uns hatte einschlägige Erfahrungen vor der Invasion, aber nicht in einem solchen Ausmaß“, sagt Nikitin. „Die hohen Zahlen von (physischen) Traumata sind neu für uns.“

Schusswunden erwiesen sich als seltene Vorkommnisse. „Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Kugel entfernt habe“, sagt der Chirurg. Aber im Laufe der langen Tage und Monate ist er mit einer großen Bandbreite traumatischer Verwundungen vertraut geworden: Explosive Waffen wie Landminen und Granaten verletzen oft viele Teile des Körpers auf einen Schlag. „Wir erhalten Leute, deren Beine, Brust, Magen und Arme alle auf einmal Schaden erlitten haben“, schildert Nikitin. „In solchen Fällen müssen wir entscheiden, welcher Teil der Verletzung unsere Priorität sein sollte.“

Qualvolle Entscheidungen für die operierenden Ärzte

Das Militär­hospital ist eines von mehreren in Kiew. Als ein Trauma­zentrum erhält es die kompliziertesten Fälle, gewöhnlich sind es Patienten, deren Zustand bereits an der Front stabilisiert wurde und die vor ihrer Verlegung ins Hospital in Kiew Zeit in einem Feldlazarett verbracht haben, wie Nikitin sagt. „Wir leisten hier keine Erste Hilfe. Wir retten keine Leben. Das wird von den Sanitätern getan“, erklärt der Chirurg. „Was wir zu tun versuchen, ist, diese Menschen zu einem normalen Leben zurückzuführen.“

Verletzungen, die Weichgewebe, Knochen und die Strukturen betreffen, die Nerven und Venen verbinden, seien die schwierigsten für sein chirurgisches Team. Manchmal gebe es keinen anderen Weg, als einen Arm oder ein Bein zu amputieren, was immer eine qualvolle Entscheidung sei, schildert der Arzt. Zu wissen, dass eine Operation zur Behinderung eines Menschen führe, „bringt keine Zufriedenheit für den Arzt oder den Patienten. Es ist nicht nur emotional schwer für den Patienten, sondern auch für den Chirurgen.“

Nikitin betritt das Hospital gewöhnlich morgens um 7.45 Uhr, er bleibt, bis die Arbeit getan ist, und geht manchmal erst um 23 Uhr nach Hause. Aber derzeit, da sich sowohl die russischen als auch die ukrainischen Kräfte auf mögliche Frühjahrs­offensiven vorbereiten, hat er mehr Luft und führt etwa drei Operationen am Tag durch.

Viele Patienten aus dem umkämpften Bachmut

Die meisten der Patienten, die er behandelt, wurden in den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut und anderswo in der Provinz Donezk oder in den nördlichen Provinzen Tschernihiw und Sumy verwundet, die regelmäßig beschossen werden. Ein Soldat, den Nikitin kürzlich operiert hat, ist Mykyta aus Bachmut, der am unteren Bein verletzt wurde und kurz nach dem Eingriff im Hospital seinen 20. Geburtstag beging. AP hält entsprechend ukrainischen Militär­regeln des Nachnamen des Soldaten zurück.

Mykytas letzte Erinnerung an Bachmut hat nichts mit jener Stadt gemein, in der er seine Kindheit verbrachte. „Die Stadt ist zerstört“, sagt er in seinem Krankenhaus­bett. „Die Stadt ist in Flammen.“

Verglichen mit den schweren Verletzungen mancher anderer Soldaten sieht die von Mykyta nicht so ernst aus. Aber er könnte den unteren Teil des Beines verlieren, wie Nikitin sagt. Versuche, Haut auf die Wunde zu verpflanzen, waren erfolglos, und die Ärzte haben kürzlich einen neuen Anlauf unternommen. Nikitin sagt, dass er sich nach der Operation zuversichtlich fühlt, aber es drei Wochen dauern wird, bis man weiß, ob das jüngste Haut­transplantat funktioniert hat. Wenn nicht, so Nikitin, „wird der nächste Schritt Amputation sein“.

Mykyta hat auch 20 Zentimeter an Knochen verloren, womit sich Nikitin als Nächstes beschäftigen wird, wenn sich die Haut­verpflanzung als erfolgreich herausstellt. Die Knochen­behandlung wird mehr als ein halbes Jahr dauern. „In sieben Monaten kann ich Ihnen sagen, ob er jemals wieder laufen wird.“

