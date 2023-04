Google Maps macht Zerstörung von Mariupol sichtbar - und zeigt Massengräber

Mariupol – eine der ukrainischen Städte, deren Namen für das Grauen des Kriegs stehen. Das Grauen jenes völkerrechtswidrigen Angriffskriegs, den Russland der Ukraine aufgezwungen hat. Seit Kurzem können Internetnutzer bei Google Maps das ganze Ausmaß der Zerstörung sehen, das russische Bomben in der Hafenstadt angerichtet haben. Das Kartenmaterial des Onlinedienstes wurde aktualisiert. Nun lässt sich anhand der Satellitenaufnahmen nachvollziehen, welche Spuren der Krieg in der Stadt am Asowschen Meer hinterlassen hat.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Da ist zum Beispiel das Dramatheater, das am 16. März 2022 durch einen russischen Luftangriff zerstört wurde. Selbst das Wort „Kinder”, das die Ukrainer auf Russisch (Djeti) auf den Platz vor dem Theater geschrieben hatten, ist bei Google Maps zu sehen. Wieviel Menschen sich zum Zeitpunkt der Bombardierung in dem Theater befanden, ist unklar. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sprach von 500, ukrainischen Angaben zufolge waren es mehr als doppelt so viele. Die Nachrichtenagentur AP kam nach Recherchen zu dem Schluss, dass rund 600 Menschen getötet wurden.

Das Dramatheater in Mariupol wurde bei einem russischen Luftangriff am 16. März 2022 zerstört. Aktuelle Satellitenbilder bei Google Maps zeigen das Ausmaß der Zerstörung. © Quelle: Google Maps

Wie das Gebäude vor dem Angriff aussah, zeigt sich bei Google Maps, wenn man in den Streetview-Modus wechselt. Darin sind Bilder der Stadt vor den Zerstörungen der russischen Bomben zu sehen.

Satellitenaufnahmen zeigen Massengräber

Petro Andryushchenko, Berater des ukrainischen Bürgermeisters von Mariupol, schrieb beim Dienst Telegram, nun könne man die Stadt nach dem Bombardement sehen. Andryushchenko machte zudem auf neue Massengräber aufmerksam. Diese seien größer als die Massengräber in Wynohradne oder Manhush. Der Friedhof von Novotroitske sei lange geschlossen und unter Kontrolle der russischen Besatzer gewesen, ungefähr bis Mitte Juli 2022.

Vor dem Beginn von Russlands Krieg gegen das Nachbarland war Mariupol eine wichtigsten Metropolen des Landes. Die Hafenstadt mit ihren rund 440.000 Einwohnerinnen und Einwohnern florierte, galt als Wirtschaftszentrum und war als Universitätsstadt bei jungen Menschen beliebt. 2021 war Mariupol Kulturhauptstad der Ukraine.

Ein Kapitel für die Geschichtsbücher ist auch die Belagerung des Stahlwerks Asovstal. Hier verschanzten sich ukrainische Verteidiger und Zivilisten, nachdem die Stadt zum großen Teil von russischen Truppen und prorussischen Separatisten eingenommen worden war. Tausende Menschen harrten wochenlang in den unterirdischen Bunkeranlagen aus, von Mitte April bis zum 20. Mai. Dann kam die Kapitulation, angeordnet von Kiew, um die Leben der verbliebenen Menschen zu schützen.

Der unabhängige Journalist Maxim Eristavi, der die Nachrichtenseite „Hromadske International“ mitgegründet hat, schrieb auf Twitter über die Google-Maps-Aufnahmen, er starre auf die Zerstörung und klicke auf die Pins von Orten die da waren, wo heute Ruinen sind. „Wie digitale Geister des Lebens, dessen uns dieser Völkermord beraubt hat. Mein Herz schmerzt so sehr.”

Nach Angaben der ukrainischen Regierung sind 90 Prozent der Gebäude in Mariupol im Krieg zerstört und mindestens 20.000 Menschen getötet worden.

RND/dad