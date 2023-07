﻿Pakete an die Frontlinie – eine Poststelle in Berlin als Verbindung zur Heimat

Ein wenig Heimat für die nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer: Das Versandunternehmen Nova Post liefert von Berlin aus Pakete – mit kugelsicheren Westen wagen sich die Zusteller selbst in die gefährlichsten Ecken der Ukraine. Und das erste Päckchen aus Berlin hatte es in sich.

Post aus der Heimat, Post in die Heimat – in Kriegszeiten sind solche Sendungen für die Betroffenen wichtiger denn je. Für die mehr als eine Million vor dem Krieg Geflüchteten aus der Ukraine, die sich derzeit offiziell (Stand 4. Juni des Ausländerzentralregisters) in Deutschland aufhalten, stehen Pakete im Rang von Umarmungen. Sie bezeugen die Verbundenheit derer, die in einem fremden Land klarkommen müssen, mit denen, die zu Hause in der angegriffenen Ukraine geblieben sind, die womöglich sogar in Kampfhandlungen verwickelt sind. Das Gefühl: Was man auspackt, wurde mit guten Gedanken und Wünschen eingepackt – und umgekehrt.