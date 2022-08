Yana Stepanenko wird am 13. Mai 2022 von einem Arzt in einem öffentlichen Krankenhaus in Lwiw getragen. Yana und ihre Mutter Natasha wurden am 8. April beim Beschuss des Bahnhofs der östlichen Stadt Kramatorsk schwer verletzt.

Es ist ein Bild, das um die Welt ging und die Gräuel des Krieges verdeutlicht: Auf Händen trägt ein Arzt ein Mädchen durch die Gänge eines Krankenhauses in Lwiw, die zu dem Zeitpunkt elfjährige Yana hatte bei einem russischen Bombenangriff Teile beider Beine verloren. Doch jetzt, vier Monate später, machen neue Aufnahmen des Mädchens Hoffnung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Für Yana Stepanenko kam das Unglück aus heiterem Himmel, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete: Zusammen mit ihrer Mutter Natasha (43) und ihrem Zwillingsbruder Yarik wollte sich das Mädchen am 8. April in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk mit einem Evakuierungszug in Sicherheit bringen, als ein Raketeneinschlag das Leben der Familie für immer veränderte: Yana verlor beide Beine, eines direkt oberhalb des Knöchels, das andere unter dem Knie. Ihrer Mutter wurde das linke Bein unterhalb des Knies abgetrennt.

Yana (l.) und ihre Mutter Natasha Stepanenko im Krankenhaus in Lwiw. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Medienberichten zufolge wurde zudem die Großmutter bei dem Angriff getötet, ihr Vater starb Wochen später im Krieg. Trotz des schrecklichen Schicksalsschlags verlor die Elfjährige ihren Lebensmut nicht: „Ich möchte unbedingt wieder laufen“, sagte sie wenige Wochen nach dem Angriff einem AP-Reporter.

Dieser Wunsch ging jetzt in Erfüllung: Yana hat inzwischen Beinprothesen bekommen, wie ein von der ukrainischen Präsidentengattin Olena Selenska veröffentlichtes Video zeigt. In dem zehn Sekunden langen Clip geht sie langsam, aber sicheren Schrittes durch ein Krankenhauszimmer.

Die Aufnahme entstand im kalifornischen San Diego, wohin das Mädchen auf Initiative einer gemeinnützigen Organisation im Juli gemeinsam mit Bruder und Mutter ausgeflogen wurde. Neben einer fachärztlichen Versorgung erhielt sie dort auch die Prothesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Die kleine Ukrainerin Yana hat mehr innere Stärke als die Besatzer, die versuchten, sie zu töten, indem sie den Bahnhof in Kramatorsk beschossen. Mit jedem Tag schreitet sie selbstbewusster einem neuen, glücklichen Leben entgegen“, schreibt Selenska in dem am Montag bei Twitter veröffentlichten Post. „Ich freue mich für Yana und hoffe, dass wir uns bald in der friedlichen Ukraine treffen werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/seb/jst

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter