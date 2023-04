Polizei zum Ergebnis der Obduktion

Siebenjährige aus Ulm wurde durch Messerstich getötet

Blumen und eine Kerze wurden als Zeichen der Anteilnahme auf einer Wiese vor dem Schulzentrum in der Nähe des Tatortes niedergelegt, an dem die Siebenjährige durch den Lebensgefährten der Mutter getötet worden ist.

Am Montag ist ein siebenjähriges Mädchen in Ulm von dem Lebensgefährten ihrer Mutter getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, ist das Kind an einer Stichverletzung gestorben, es verblutete noch am Tatort. Der 40 Jahre alte Tatverdächtige wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht