Ein Toter und Verletzte bei Unfall – Fahrer flüchtig

Inzwischen ermitteln die Behörden

Badeunfall am Gardasee: Dreijähriger aus Deutschland ertrunken

Ein dreijähriger Junge aus Deutschland ist Berichten zufolge am Dienstagnachmittag in einem Schwimmbecken im italienischen Lazise ertrunken. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Verona geflogen, in dem er nach mehreren Stunden schließlich verstarb.