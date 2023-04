Tragischer Unfall: Frau stirbt nur wenige Stunden nach Begräbnis ihres Mannes

Es war der 1. April, an dem Sara Nowak (42) ihren Ehemann Louis (54) beerdigen ließ. Sie hatte am Sarg geweint, erinnert sich Saras Mutter Patricia Cartwright. „Es brach ihr das Herz.” Sechs Jahre lang waren die beiden verheiratet gewesen.

Doch am Rande der Trauerfeier für Louis Nowak kam es dann zu einem Unglück, wie die „Washington Post” berichtet. Sara Nowak und ein Nachbar hatten demnach beschlossen, zu Ehren des Verstorbenen nach der Trauerfeier einen „Burnout” zu machen. Dabei steht das Auto auf der Stelle, während sich die Reifen weiterdrehen, bis es qualmt. Der Grund: Louis Nowak hatte gern an Autos gearbeitet und das bei Tuningfans beliebte Manöver sollte ihm die letzte Ehre erweisen. Doch dieser „Burnout“ ging schief: Nach ersten Erkenntnissen der örtlichen Polizei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, das Auto überschlug sich und landete in einem Graben. Beide Insassen – der Nachbar am Steuer, Sara Nowak als Beifahrerin – starben an der Unfallstelle.

„Das ist wirklich hart, Du glaubst, du hast die Beerdigung hinter dich gebracht, und fünfeinhalb Stunden später bekommst du telefonisch mitgeteilt, dass deine Tochter einen tödlichen Unfall hatte”, sagte Saras Vater Randal Cartwright im Gespräch mit dem TV-Sender CBS 58.

Schon die Zeit vor dem Tod des Paars sei bereits hart gewesen: Louis Nowak hatte vor etwa einem halben Jahr die Diagnose Leberkrebs bekommen. Dennoch sei Sara guten Mutes geblieben. Ihre Mutter Patricia sagte der „Washington Post“, Sara habe ihren Ehemann immer ermutigt und ihm gesagt, dass sie beide eines Tages darüber lachen würden.

Am 19. März starb Louis Nowak, nach „hartem Kampf”, wie Randal Cartwright sagt. Und Patricia Cartwright ergänzt: „Es ist schwer, sich vorzustellen, wie sie ohne ihn gelebt hätte.” Ein wenig Trost spende der Gedanken, dass die beiden nun vereint seien.

Sara und Louis hatten sich vor mehr als zehn Jahren in Hartland, Wisconsin, getroffen, da waren sie nicht mehr als gute Nachbarn. Aus der Freundschaft sei dann eine romantische Beziehung geworden, nachdem beide eine Scheidung hinter sich hatten. Gemeinsam gingen sie campen, kochten zu Hause und unternahmen viel mit ihren insgesamt sechs Kindern aus den vorherigen Ehen. Im September 2017 gaben sie sich das Jawort und versprachen dabei den Kindern, immer für sie da zu sein.

Eine langjährige Freundin der Familie hat indes über das Crowdfunding-Portal „Gofundme” eine Spendenaktion gestartet. Damit soll den Angehörigen der beiden Toten geholfen werden, vor allem den Kindern, die nun innerhalb weniger Wochen zu Waisen geworden sind.

