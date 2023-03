Schwerer Verkehrsunfall in der Türkei: 22 Deutsche verletzt, Fahrer getötet

Bei einem Verkehrsunfall in der Türkei sind 24 Menschen verletzt und ein Autofahrer getötet worden. 22 der Verletzten seien Deutsche, meldete die staatsnahe Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi am Donnerstag. Der Tourbus sei am Nachmittag auf dem Rückweg von einem Ausflug in der Provinz Denizli mit einem Auto zusammengestoßen.

Die Verletzten wurden dem Bericht zufolge zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über Alter und Grad der Verletzung war zunächst nichts bekannt.

Auf Bildern von dem Unfallort war ein umgekippter Bus mit zerstörten Scheiben zu sehen. Zum Hergang des Unfalls werde ermittelt, hieß es.

RND/dpa