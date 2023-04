Immer mehr Menschen sitzen ohne Fahrerlaubnis hinter dem Steuer

Zwei ausgebrannter PKW stehen an der Unfallstelle auf der B247 bei Bad Langensalza. Bei einem schweren Verkehrsunfall im Norden Thüringens sind am späten Samstagnachmittag mehrere Menschen ums Leben gekommen. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt von denen zwei in Flammen gerieten.

In Folge eines schockierenden Verkehrsunfalls in Thüringen sind sieben Menschen gestorben. Unter den Toten in Bad Langensalza waren fünf 19-Jährige. Nachdem die Polizei zunächst davon ausgegangen ist, dass ein 45-Jähriger den Unfall verursacht habe, sei es nunmehr „gesichert“, dass der vermeintliche 34-jährige Beifahrer hinter dem Steuer saß. Feststeht: Der Unfallfahrer war alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs – denn das trifft auf beide Männer zu.

Doch wie oft kommt es überhaupt vor, dass sich Menschen ohne Fahrerlaubnis hinter das Steuer setzen? Und wie groß ist das Risiko, dass sie einen Unfall verursachen? Der Verein „Moving International Road Safety Association“ warnt bereits seit mehreren Jahren vor der Gefahr, die von diesem Verhalten ausgeht.

33 Prozent der Personen ohne Führerschein fahren trotzdem

Immer mehr Menschen missachten laut Moving, einer Interessenvereinigung europäischer Verkehrsverlage und Fahrschullehrer-Firmen, den Entzug ihrer Fahrerlaubnis. Der Verein bezieht sich dabei auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA). Von rund 432.000 Personen, denen die Fahrerlaubnis in Deutschland 2021 entzogen wurde, hätten demnach rund 144.000 Kraftfahrer diese Vorgabe ignoriert. Das entspricht einem Anteil von etwa 33 Prozent. Und: Im Vergleich zu den Vorjahren sei dieser Anteil sogar gestiegen.

Auffällig sei zudem, dass die Anzahl der Unfälle von Personen, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs sind, zuletzt zwischen 2017 und 2019 um rund 18 Prozent angestiegen seien. Insgesamt sind 2019 rund 5800 Fahrer ohne gültigen Führerschein an Unfällen mit einem Personenschaden beteiligt gewesen. 2020 und 2021, also in den „Corona-Jahren“, habe die Zahl stagniert. Am häufigsten wurden Unfälle von Menschen ohne Fahrerlaubnis im Alter von 35 bis 45 Jahren verursacht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis: Welche Strafe droht?

Und welche rechtlichen Konsequenzen zieht das Fahren ohne Fahrerlaubnis nach sich? Laut Paragraph 21 des Straßenverkehrsgesetzes droht in diesen Fällen eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Hinzukommt: Verursacht eine Person ohne Fahrerlaubnis einen Unfall, kann zudem der Versicherungsschutz des Wagens erlöschen.

Im Fall des Unfallfahrers in Thüringen kommt zudem die Trunkenheit am Steuer hinzu. Welche Strafe den Fahrer erwartet steht noch nicht fest. Die Behörden ermitteln derzeit wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der 34-Jährige selbst schwebe laut Angaben der Ermittlerinnen und Ermittler derzeit weiter in Lebensgefahr, er sei nicht vernehmungsfähig.

RND/nh

