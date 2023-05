Herzogin Sophie reagiert schockiert - Frau nach Unfall mit royaler Eskorte gestorben

Nach Racial-Profiling-Vorwurf gegen Polizei

Streit über Dozentin: Hochschule hält Aslan für „ungeeignet“ – doch der Gegenwind ist groß

Die Aktivistin Bahar Aslan schreibt auf Twitter, dass sie und ihr migrantischer Freundeskreis bei Polizeikontrollen Angst vor dem „braunem Dreck“ haben. Nun ist sie ihren Job an der Polizeihochschule NRW los, die Gewerkschaft stellt sie an den Pranger, das Schulministerium diskutiert ihre Entlassung an einer Hauptschule, in der Landtagskoalition gibt’s Streit und Amnesty International schaltet sich ein.