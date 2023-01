Unfassbare Zustände in mexikanischem Gefängnis aufgedeckt

0Ein mexikanischer Soldat hält Wache vor einem Staatsgefängnis. Bei der versuchten Stürmung eines Gefängnisses haben Kriminellen im Norden von Mexiko mindestens 14 Menschen getötet. Zehn Sicherheitskräfte und vier Häftlinge kamen ums Leben, als die Angreifer in gepanzerten Fahrzeugen an der Haftanstalt in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA vorfuhren und das Feuer eröffneten, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaats Chihuahua mitteilte.

© Quelle: Christian Chavez/AP/dpa