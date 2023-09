Uni Augsburg trauert um ihre Campus Cat – „Ruhe in Frieden, kleiner roter Held!“

Es war einmal ein Kater in Augsburg, der vor vielen Jahren sein ganz persönliches Revier zum Streunern und Entdecken auserkor: den Universitätscampus der Stadt. Viele Jahre verbrachte das Tier auf dem Gelände, holte sich von Studierenden die eine oder andere Streicheleinheit ab und leistete ihnen zwischen Prüfungen, Vorlesungen und Lernphasen Gesellschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun ist Kater Leon im Alter von 16 Jahren gestorben.

„Ruhe in Frieden, kleiner roter Held!“

Sowohl in einem Beitrag auf der universitätseigenen Homepage sowie via Instagram nahm die Uni Augsburg Abschied von dem Kater, der seit etwa 2009 den Campus mit seiner Anwesenheit bereichert hatte und während dieser Jahre „in so manchen Hörsaal und manches Büro“ geschlüpft war. Seine Besitzerin, die in der Nähe der Universität wohnt, habe ihn vor vielen Jahren wohl aus einem italienischen Tierheim geholt, heißt es weiter in dem Beitrag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kater Leon, besser bekannt als die Campus Cat, galt als kleine Lokalberühmtheit in der Universitätsstadt. 2012 wurde der Kater erst auf Facebook und dann auf Instagram zu einer Social-Media-Berühmtheit, der sowohl nationales wie internationales Medieninteresse auf sich zog. Bei Facebook zählt der verschmuste Kater mehr als 28.700 Follower, bei Instagram mehr als 15.600.

In einem Beitrag auf den Social-Media-Kanälen, die Studierende einst für die Campus Cat eingerichtet hatten, heißt es, Kater Leon sei nach einer Krankheit zu Hause bei seiner Besitzerin verstorben: „Schon seit einiger Zeit ging es ihm gesundheitlich nicht mehr so gut, deshalb war er seit Januar auch nicht mehr an der Uni, sondern bei seiner Besitzerin, die sich liebevoll um ihn gekümmert hat“, werden die letzten Momente aus dem Leben des Katers beschrieben. Zudem heißt es: „Ruhe in Frieden, kleiner roter Held!“ Unter dem Post finden sich viele Beiträge verschiedener Nutzerinnen und Nutzer, die von ihren Begegnungen mit Kater Leon berichten.

RND/liz