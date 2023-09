USA: Unschuldiger Häftling nach 28 Jahren freigelassen

Los Angeles. 28 Jahre nach seiner Festnahme und späteren Verurteilung wegen Raubes, Kidnapping und sexueller Übergriffe ist ein Häftling im US-Bundesstaat Kalifornien für unschuldig erklärt und freigelassen worden. Gerardo Cabanillas – bei seiner Verhaftung 18 Jahre alt – sei „schwerwiegendes Unrecht“ widerfahren, sagte George Gascón, Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, laut einer Mitteilung. Das Rechtssystem habe in seinem Fall versagt.

Cabanillas war 1996 zu bis zu 72 Jahren Haft verurteilt worden. Nach seiner Festnahme hatte er zunächst in Polizeiverhören ein Geständnis abgelegt. Während eines siebenstündigen Verhörs, bei dem Cabanillas keinen Zugang zu einem Anwalt hatte, versprachen Polizisten dem jungen Mann, dass er auf Bewährung freigelassen würde, wenn er die ihm vorgeworfenen Taten zugeben würde, so Gascón. Stattdessen wurden Cabanillas 14 Straftaten zur Last gelegt, für die er de facto zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht.

DNA-Untersuchungen entlasten Cabanillas

„Gerechtigkeit hat sehr lange auf sich warten lassen. Wenn man das zu diesem Zeitpunkt überhaupt so nennen kann”, sagte die Anwältin Alissa Bjerkhoel, die Cabanillas über das „Innocence Project“ (Projekt Unschuld) vertrat. Die Gruppe setzt sich für möglicherweise zu Unrecht Verurteilte ein.

Bjerkhoel sagte, es habe von Anfang an offensichtliche Probleme mit dem Fall gegeben. Es gab keine physischen Beweise, die Cabanillas mit dem Überfall in Verbindung brachten, sagte sie. Das Opfer deutete zwar gegenüber der Polizei auf ein Foto von Cabanillas, identifizierte ihn aber nie vor Gericht, weder in einer Vorverhandlung noch in zwei Prozessen, wie Gerichtsakten zeigen.

Cabanillas leugnete jahrzehntelang jegliches Fehlverhalten, und sein Fall wurde schließlich 2017 vom „Innocence Project” aufgegriffen, sagte Bjerkhoel. In diesem Jahr entlastete ein DNA-Beweis nicht nur Cabanillas, sondern identifizierte auch einen anderen Verdächtigen, der bereits im Gefängnis saß und auf seinen Prozess wegen Mordes wartete, sagte Gascón.

