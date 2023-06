Meeresforscher: Unterwassergeräusche nahe „Titanic“-Wrack erinnern an vergebliche Suche nach MH370

Boston/St. John's. Die Unterwassergeräusche bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot in der Nähe des „Titanic“-Wracks erinnern den amerikanischen Ozeanografen David Gallo an die vergebliche Suche nach der verschwundenen Passagiermaschine auf Flug MH370. „Hier ist ein wenig Vorsicht geboten, denn wenn Sie sich an das Malaysia-Airlines-Flugzeug erinnern, gab es alle möglichen Knall-, Piep- und Klopfgeräusche zu hören“, sagte Gallo dem US-Sender CNN am Mittwochmorgen (Ortszeit). „Es stellte sich immer als etwas anderes heraus.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Experte zu vermissten Tauchboot: Deshalb ist die Suche so schwierig Mögliche Lebenszeichen aus dem vermissten Tauchboot „Titan“ haben Hoffnungen auf eine wundersame Rettung der fünfköpfigen Besatzung geschürt. © Quelle: dpa

Die Boeing 777 der Malaysian Airlines war am 8. März 2014 unterwegs von Kuala Lumpur nach Peking. Um 1.21 Uhr verschwand sie von den Radarschirmen. Bis heute ist das Verschwinden von Flug MH370 eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das erste, was das mit einem macht, ist, dass die Hoffnungen in die Höhe schießen“

Gallo sagte mit Blick auf die Geräusche im Wasser: „Das erste, was das mit einem macht, ist, dass die Hoffnungen in die Höhe schießen.“ Es lasse einen aber auch realisieren, dass die Zeit wirklich knapp sei und man so schnell wie möglich handeln müsse. Gallo ist nach eigenen Worten mit dem französischen Forscher Paul-Henri Nargeolet, einem der Insassen des Tauchboots, befreundet. Nargeolet wisse, was er tue. Vielleicht habe er sich gedacht, dass die Geräusche der beste Weg seien, um auf sich aufmerksam zu machen.

Mögliche Lebenszeichen aus dem vermissten Tauchboot „Titan“ hatten zuletzt Hoffnungen auf eine wundersame Rettung der fünfköpfigen Besatzung geschürt. Bei der intensiven Suche in der Nähe des „Titanic“-Wracks im Atlantik habe ein kanadisches Flugzeug „Unterwassergeräusche“ registriert, teilte die US-Küstenwache in der Nacht zu Mittwoch mit.

RND/dpa