Unwetter in Berlin: Keller von Zoo-Palast überflutet

Berlin. Der Keller des Zoo-Palastes, eines der bekanntesten Kinos der Stadt, in Berlin-Charlottenburg ist am Montagabend wegen Starkregens vollgelaufen. Die Feuerwehr rückte zu dem Kino aus und pumpte das Wasser aus dem Keller, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die schweren Gewitter hatten in der Hauptstadt bereits ab Montagnachmittag teils Straßen überschwemmt und Keller volllaufen lassen. Die Feuerwehr rückte nach Berichten des rbb bis zum Abend zu rund 360 Einsätzen aus. Demnach gab es im ganzen Stadtgebiet verteilt vollgelaufene Keller, zum Teil überschwemmte Straßen, umgekippte Bäume und heruntergefallene Äste. Das Problem sei, dass die Feuerwehr nicht nur den Ausnahmezustand „Wetter“ ausrufen musste, sondern auch den Ausnahmezustand „Rettungsdienst“, so der Sprecher. Man sei am Limit gefahren, hieß es. Alle Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren, die hätten fahren können, seien auch im Einsatz gewesen.

Deutscher Wetterdienst: Extreme Wetterlagen werden zur Normalität Heftiger Regen, Hagel und Überschwemmungen in Kassel in Nordhessen am Donnerstag. Extreme Wetterbedingungen, wie sie die Welt immer wieder zu spüren bekommt. © Quelle: Reuters

Unter anderem waren auch Schneide-Arbeiten im Bereich der S-Bahn nötig, weil Äste oder Bäume auf die Gleise gefallen seien. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sei besonders betroffen gewesen, in Nebenstraßen des Kurfürstendamms habe das Wasser nur langsam abfließen können. Autos mussten, wie beispielsweise in der Uhlandstraße, streckenweise durch hoch stehendes Wasser fahren. Auch die Technische Universität war betroffen, hier stand das Physik-Gebäude unter Wasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor schweren Gewittern in Brandenburg und Berlin gewarnt. Am Nachmittag seien in mehreren Landkreisen und Städten Gewitter der Stärke drei von vier sowie Starkregen und Hagel möglich, hieß es von den Meteorologen. Sie empfahlen, sich bei etwaigen Unwettern nach Möglichkeit drinnen aufzuhalten, Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.

RND/dpa/sz