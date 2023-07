Zwölf Verletzte bei Firmenfeier durch Unwetter – ein Schwerverletzter

Kostenfrei bis 10:02 Uhr lesen

Badesaison an der Förde

Nachdem es vor der Badesaison wieder nach einem Mangel an Rettungsschwimmern an der Kieler Förde aussah, hagelte es von CDU und SSW Kritik an der städtischen Verwaltung, nicht rechtzeitig gehandelt zu haben. Nun machte sich Sportdezernent Gerwin Stöcken erstmalig in der Saison ein Bild vor Ort.