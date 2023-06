Karte zeigt: Hier ist der meiste Regen heruntergekommen

Blitze, Sturmböen, überflutete Straßen, vollgelaufene Keller: Schwere Unwetter sind am Donnerstag und Freitagmorgen über Deutschland hinweggezogen und haben teils starke Spuren hinterlassen. Mancherorts gingen in kurzer Zeit um die 100 Liter Regen pro Quadratkilometer nieder, in vielen Städten hätten Bäume stehende Autos plattgedrückt, Feuerwehren mussten zu Tausenden Einsätzen ausrücken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei verlief das Tief „Lambert“ bundesweit betrachtet noch vergleichsweise glimpflich, wie die Versicherungsbranche am Freitag nach dem Sturm mitteilte: Die Schäden hielten sich nach einer ersten Schätzung des „im Rahmen“, erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Klar ist aber schon jetzt: Durch den Klimawandel nehmen Unwetterlagen wie die aktuelle bereits zu, und werden künftig noch häufiger und noch extremer ausfallen.

Von „Lambert“ besonders stark betroffen waren die Bundesländer im Westen, der Mitte und im Nordosten. Mit mehr als 102 Litern pro Quadratmeter wurde an der Messstation Bad Sassendorf nahe Dortmund die höchste Regenmenge gemessen, wie Messdaten von Wetterkontor zeigen. In der Großstadt wurde eine wichtige Bahnlinie beschädigt, der Verkehr wird nach Angaben der Dortmunder Stadtwerke auch noch in den nächsten Tagen Auswirkungen zu spüren bekommen.

Mehrere Straßen in Duisburg nicht mehr befahrbar

Im knapp 60 Kilometer entfernten Duisburg, wo in 24 Stunden fast 60 Liter Regen pro Quadratmeter fielen, musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben mehrere Menschen aus Fahrzeugen retten, die auf überschwemmten Straßen feststeckten. Mehrere Straßen im Stadtgebiet waren wegen Überflutung nicht mehr befahrbar. Allein hier gab es über 400 Einsätze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Anfrage des RND teilte der Deutsche Feuerwehrverband mit, dass vor allem der Bereich Braunschweig-Kassel-Salzgitter von den Unwetterfolgen betroffen gewesen sei. Allein in Braunschweig sei die Feuerwehr zu hunderten Einsätzen ausgerückt. Videos aus der Stadt in Niedersachsen zeigen überflutete Straßen und Geschäfte. Auch in Bremen habe es viele Einsätze gegeben, so der Verbandssprecher.

Gelsenkirchen verzeichnete die zweithöchste Niederschlagsmenge. Hier gingen 95 Liter nieder, an der Messstation in Arnsberg an der Ruhr waren es 89 Liter. Durchschnittlich fielen über alle Messstationen hinweg gesehen etwas mehr 16 Liter Regen.

Allerdings geben die Daten nicht wieder, wie kurz der Zeitraum tatsächlich war, in der der Regen niedergegangen ist. Im niedersächsischen Braunschweig etwa kamen laut Wetterkontor in 24 Stunden etwa 44 Liter pro Quadratmeter vom Himmel - die Region landet damit gerade einmal unter den ersten 100 Messstationen, was die Menge angeht. Allerdings zählte die Feuerwehr dort Hunderte Einsätze. Videos zeigten, wie Straßen unter Wasser standen und auch Geschäfte geflutet wurden. Straßenbahnen und Autos steckten fest. Ähnliche Aufnahmen gab es auch aus der hessischen Stadt Kassel - bei ähnlichen Regenmengen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das Technische Hilfswerk (THW) war seit Donnerstag bundesweit mit mehr als 500 Einsatzkräften im Einsatz – vor allem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Bremen. Noch zur Mittagszeit liefen nach Angaben des THW einzelne Einsätze.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bestätigte dem RND, dass die Warnung mittels Cell Broadcast störungsfrei funktioniert hat. Die Folgekosten des Unwetters sind derweil noch offen: „Seriöse Schadensschätzungen sind erst Anfang nächster Woche zu erwarten. Unser erster Eindruck ist, dass die Schäden sich im Rahmen halten, auch wenn es sicherlich lokale Unterschiede gibt“, sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Bahn stellt Züge zum Übernachten bereit

Der Zugverkehr war infolge des Unwetters auf mehreren Strecken beeinträchtigt. So waren die Gleise zwischen Hamburg und Berlin sowie Kassel und Göttingen gesperrt. Am Freitagmittag waren die Strecken wieder befahrbar. Für gestrandete Fahrgäste hatte die Deutsche Bahn unter anderem in Braunschweig, Berlin, Göttingen, Hannover, Frankfurt (Main), Hamburg und Kassel-Wilhelmshöhe Züge zum Übernachten bereitgestellt.

Erledigt war das Wetterthema mit „Lambert“ noch nicht. Am Freitagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst noch vor „teils heftigem, mehrstündigem Starkregen“ im Nordwesten Deutschlands und in Mecklenburg mit Regenmengen zwischen 30 und 90 Litern pro Quadratmeter.