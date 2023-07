Vorbei mit dem sonnigen, klaren Himmel: Im Westen Deutschlands ziehen seit Sonntagnachmittag Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldete eine erhöhte Unwettergefahr für NRW, den Norden und von Rheinland-Pfalz bis nach Niedersachsen. Dabei soll es teilweise auch zu heftigem Starkregen und Hagel kommen. Schwere Sturmböen können sich zu Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von 125 Kilometern pro Stunde steigern.

In der kommenden Nacht sollen die Gewitter dann laut DWD weiter Richtung Norden und Nordosten ziehen. Aber auch in der Landesmitte und in Richtung Ostsee kann es gewittern. Die Unwettergefahr nimmt aber ab. Am frühen Montagmorgen wird es laut DWD im Südwesten weitere Gewitter geben. Und auch im Laufe des Montags bleibt das Wetter nicht ruhig: Insbesondere im Osten und Südosten bilden sich neue markante Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen oder Sturmböen. Die Unwettergefahr bleibt laut DWD aber gering.

Gegen Montagabend sollen die Gewitter im Osten dann nachlassen und ziehen in den Süden des Landes. Vor allem an den Alpen soll es in der Nacht zu Dienstag stark gewittern mit Unwettergefahr. Am Dienstagabend bleibt das Gewitter im Süden und bis in die Mitte hinein, es herrscht Unwettergefahr durch schwere Sturm- und orkanartige Böen, heftigen Starkregen und größeren Hagel.

Am Mittwoch und Donnerstag gewittert es an den Küsten. Auch in Südostbayern kann es noch einmal zu starken Gewittern kommen. Unwetter mit heftigem Starkregen sind laut DWD nicht ganz auszuschließen. Am Freitag beruhigt sich das Wetter in Deutschland. Aber nicht ganz: Samstag ziehen Gewitter erneut im Westen auf. Im Süden Deutschlands bleibt es heiß.

RND/lhen