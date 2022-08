Am Freitag und Samstag werden in Teilen Deutschlands Gewitter erwartet.

Die Menschen in Deutschland müssen sich auf eine Wetteränderung einstellen: Nach der Hitze der vergangenen Tage (am Donnerstag bis zu 35 Grad) kühlt es am Freitag merklich ab, sagt der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterportal Wetterkontor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag. „Es wird schwül, etwas unangenehm. Im Laufe des Tages gibt es Gewitter“, erklärt der Experte.

Mit stärkeren Gewittern mit Unwetterpotenzial rechnet der Meteorologe vor allem im Süden und Osten Deutschlands. Diese könnten Starkregen, Hagel und vereinzelt auch Sturmböen mit sich bringen. „Die genauen Abläufe sind aber noch unsicher“, merkt Schmidt an.

Der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kann am Donnerstag auch keine genaueren Angaben machen, wo Gewitter auftreten werden. „Unter Meteorologen nennen wir das umgangssprachlich eine Kochtopfwetterlage“, sagt er gegenüber dem RND und erklärt: „Der Kochtopf brodelt über großen Teilen Deutschlands. Wann und wo genau es überkocht, können wir nicht genau vorhersagen.“

DWD-Meteorologe warnt vor extremem Starkregen

Laut Friedrich kann es am späten Vormittag im Südwesten losgehen. Die Gewitterlage zieht dann im Tagesverlauf über die Mittelgebirge bis abends in den Osten und in den Nordosten. Es könnte kleinkörnigen Hagel sowie vereinzelt teils kräftige Böen geben. Mehr Sorge bereitet dem DWD-Meteorologen aber der erwartete Starkregen. „Wenn kein Wind geht, kann eine Gewitterzelle lange über einem Ort bleiben. Dort können bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde Niederschlag herunterkommen. Wir können deshalb im Einzelfall nicht ausschließen, dass wir extreme Unwetterwarnungen herausgeben müssen“, warnt Friedrich. In der Nacht zu Samstag nimmt die Gewittergefahr ab.

Weitere Gewitter am Samstag – Entwarnung erst Sonntag

Die Temperaturen sinken bis Samstag auf zwischen 20 bis 27 Grad. Dann erwartet Schmidt Schauer im Nordosten, Osten und Süden. „Der Westen ist dann schon wieder weitgehend trocken. Rhein, Mosel und die Nebenflüsse werden nicht genug Regen bekommen, dass die Pegel wieder steigen könnten“, erklärt er. Friedrich fügt hinzu, dass es am Samstag tagsüber noch zu Gewittern im Osten kommen könnte. „In den östlichen Bundesländern und in Bayern gibt es weiter ein Starkregenrisiko“, sagt er.

Für Sonntag gibt Friedrich Entwarnung. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Vortag ähnlich. Schauer wird es noch im Alpenraum geben. An den Küsten, im Nordosten und in Odernähe sind ebenfalls Niederschläge möglich. Ansonsten wird es ein freundlicher Sonntag mit sommerlichen Temperaturen in den meisten Regionen, sind sich die Meteorologen Schmidt und Friedrich einig.

Neue Woche startet weitgehend trocken

Die neue Woche startet weitgehend trocken. Nur im Nordosten könnte es von Montag bis Mittwoch Schauer geben. Die Temperaturen steigen insgesamt wieder ein wenig an. „Vor Hitze brauchen wir uns aber nicht zu fürchten“, sagt Schmidt.

DWD rechnet mit wärmstem August aller Zeiten

Hitze gab es im August auch schon reichlich: Der DWD geht davon aus, dass der August 2022 in Deutschland der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wird. „Das ist sehr wahrscheinlich“, sagte DWD-Meteorologe Friedrich dem RND am Dienstag. „Wir liegen mit diesem August momentan schon auf Platz eins. Durch die bevorstehende Hitze diese Woche könnte das auch so bleiben.“

Der wärmste Sommer aller Zeiten wird der diesjährige allerdings nicht. „Das bleibt der Jahrhundertsommer 2003 mit einer Durchschnittstemperatur von 19,7 Grad“, erklärte Friedrich. Der Sommer 2022 lag am Dienstag mit 18,9 Grad auf Platz vier. Die Hitze am Mittwoch und Donnerstag könnte den Wert aber noch ein wenig anheben. Den zweitheißesten Sommer gab es 2018 mit 19,3 Grad, den drittheißesten 2019 mit einer Durchschnittstemperatur von 19,2 Grad.

Auch nicht der trockenste Sommer

Lange sah es danach aus, als würde der Sommer 2022 der trockenste aller Zeiten werden, doch: „Die Niederschläge der vergangenen Woche haben schon dazu geführt, dass dieser Sommer nicht mehr auf Platz eins steht“, sagte Friedrich. Den trockensten Sommer gab es im Jahr 1911.

