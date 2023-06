„Ab Donnerstag ist die Unwettergefahr am höchsten“: starke Gewitter und Regenfälle angekündigt

Der kalendarische Sommeranfang am kommenden Mittwoch (21. Juni) wird gar nicht sommerlich: Zwar werden Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet, jedoch verbreitet sich ab Donnerstag eine großflächige Unwetterfront.

Montag bis Mittwoch ist mit kleineren Gewitterpaketen zu rechnen, die gebietsweise über Deutschland ziehen. Montag bleibt es tagsüber zunächst noch trocken, doch in der Nacht ziehen bereits die ersten Schauer und zum Teil kräftige Gewitter über den Westen und Südwesten Deutschlands. „Am Dienstag ziehen diese tagsüber über die Mitte, Norden und Osten weiter und schwächen sich ab“, sagte Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) am Montag.

In der Nordwesthälfte sei schon vormittags mit gewittrigem Regen zu rechnen. Dieser weitet sich Schmidt zufolge nachmittags auch auf Teile des Südens und Ostens aus. Am Dienstagabend folgt das nächste Paket mit Schauern und Gewittern. Südlich der Donau ist zunächst mit keinen Gewittern zu rechnen.

Schwüles und gewittriges Wetter kommt auf Deutschland zu Zum kalendarischen Sommeranfang wird es schwül und gewittrig. Meteorologisch ist schon seit 1. Juni Sommer, kalendarisch beginnt der Sommer erst am Mittwoch. © Quelle: dpa

Größte Unwettergefahr am Donnerstag und Freitag

Während bis Dienstag kleinere Gewitterbänder über Deutschland ziehen, zieht ab Mittwoch ein kräftigeres Tief auf und sorgt Donnerstag und Freitag für starke und großflächige Gewitter. „Ab Donnerstag ist auch die Unwettergefahr am höchsten“, sagt Schmidt und warnt vor Gewittern mit Starkregen, Hagel, Sturmböen – „da kann einiges passieren“.

Besonders betroffen seien die Gebiete in der Mitte, im Süden und im Osten Deutschlands, darunter am stärksten Bayern und Baden-Württemberg. Von der Unwetterlage verschont bleiben hingegen der Norden und Nordwesten.

Überschwemmungen möglich

„Bei Unwettern dieser Art treten auch Niederschlagsmengen von 50 Liter pro Quadratmeter und mehr in kurzer Zeit auf“, so Schmidt. Zum jetzigen Zeitpunkt ließen sich jedoch keine genaueren Angaben bezüglich der Niederschlagsmengen machen. Menschen in Gebieten um kleinere Flüsse sollten sich im Vorfeld jedoch auf die Möglichkeit von Überschwemmungen und volllaufenden Kellern vorsorglich vorbereiten. Bereiche um größere Flüsse, wie dem Rhein, der Donau oder dem Main, würden davon jedoch nicht betroffen sein.

Sommerliche Temperaturen über 30 Grad

Montag liegen die Temperaturen in Deutschland bei ungefähr 30 Grad. Am Dienstag steigen sie im Schnitt etwas auf bis zu 33 Grad und halten sich bis Mittwoch auf diesem Niveau. Bis Donnerstag wird sich die Hitze in vielen Regionen halten, im Süden wird es etwas wärmer bei bis zu 34 Grad. Ab Freitag kühlt es sich spürbar ab bei Höchsttemperaturen von 27 Grad.

Nach den Gewittern ist „am Samstag die große Hitze erst mal vorbei“, sagt Schmidt. Lange anhalten wird diese Abkühlung jedoch nicht, ab Sonntag kommt die Hitze wieder bei Temperaturen um die 30 Grad.

Eine südwestliche Strömung bringt derzeit den Umschwung in der Wetterlage und befördert sehr warme und feuchte Luft heran. Die extrem feuchte Luft zusammen mit den hohen Temperaturen seien ideal für schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen, so Schmidt.