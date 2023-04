Gottesdienst zum Ostersonntag

„Urbi et Orbi“: Papst feiert Ostermesse mit 45.000 Gläubigen

Papst Franziskus hat am Sonntag mit rund 45.000 Gläubigen die traditionelle Ostermesse gefeiert. Anlässlich der Feiertage war der Petersplatz in Rom mit zehntausenden Blumen geschmückt. Am Nachmittag wird der Papst den Segen „Urbi et Orbi“ spenden.