Wolf nach Riss von Ursula von der Leyens Pony zum Abschuss freigegeben

Ein Bürgerbabo: Kult-Straßenbahnfahrer Peter Wirth will OB von Frankfurt werden

Als Bahnbabo wurde Straßenbahnfahrer Peter Wirth zur lokalen Kultfigur und zum Social-Media-Star. Nun hegt er politische Ambitionen: Er tritt im März bei der Frankfurter OB-Wahl an - und will es mit Protein, Poesie, Spagat und der Unterstützung der Jugend in den Römer schaffen.