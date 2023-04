Urteil gegen dm-Erpresser: 53-Jähriger muss sieben Jahre in Haft

Rund eine halbe Million Euro in Bitcoins war seine Beute, doch damit etwas anfangen, kann er wohl nicht mehr. Am Freitag wurde der sogenannte dm-Erpresser vor dem Landgericht Karlsruhe verurteilt. Der 53-Jährige muss wohl für lange Zeit in Haft.

Karlsruhe. Im Prozess gegen den sogenannten dm-Erpresser ist am Freitag ein Urteil gefällt worden. Der 53-jährige Angeklagte wurde vom Karlsruher Landgericht wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt. Außerdem soll er rund eine halbe Million Euro an das Unternehmen zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angeklagte hat im Prozess gestanden, von der Drogeriemarktkette im September 2019 rund eine halbe Million Euro in der Kryptowährung Bitcoin erpresst zu haben. Laut seiner Aussage beim Prozessauftakt im März habe er nach wiederholtem Burnout als Pfleger nicht mehr arbeiten und sich bis zur Rente ein Auskommen sichern wollen.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte er in einer Freiburger dm-Filiale einen Sprengsatz gezündet. Es entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der selbstgebastelte Sprengsatz mit Zeitzünder ging außerhalb der Geschäftszeit hoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Sorge um seine Kunden und Mitarbeiter - europaweit hat dm rund 4000 Filialen in 14 Ländern - zahlte das Drogerieunternehmen rund 500.000 Euro in Bitcoin. Der Erpresser hatte nach der Explosion in der Filiale in einem Bekennerschreiben gedroht, dass man „mit diesem Warnschuss mehr als glimpflich davongekommen“ sei. Zuvor hatte er an den damaligen dm-Chef Erich Harsch und zwei leitende Mitarbeiter gleichlautende Erpresserbriefe verschickt. Erst drei Jahre nach der Tat wurde der Angeklagte gefasst. Seit Ende Juli vergangenen Jahres ist er in Untersuchungshaft. Zuletzt lebte der Mann in Konstanz und in der Schweiz.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von neun Jahren beantragt, der Verteidiger plädierte auf ein „mildes Urteil“, ohne ein konkretes Strafmaß zu nennen.

Mehr dazu in Kürze auf RND.de

RND/sic/dpa