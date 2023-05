US-Polizei bestätigt: Vorzeitig aus Haft entlassener Sexualstraftäter tötet Frau, Kinder und Freundinnen

New York. Ein vorzeitig aus der Haft entlassener Sexualstraftäter hat in den USA seine Frau, ihre drei Kinder und zwei ihrer Freundinnen in den Kopf geschossen und anschließend sich selbst getötet. Die Behörden bestätigten den traurigen Verdacht am Mittwoch. Die sieben Leichen waren am Montag auf einem ländlich gelegenen Grundstück in der Nähe der Stadt Henryetta im Staat Oklahoma entdeckt worden. Die Gemeinde mit rund 6000 Einwohnern liegt etwa 145 Kilometer östlich von Oklahoma City.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Polizeichef von Okmulgee, Joe Prentice, sagte, die Opfer hätten zwischen einer und drei Kopfwunden aufgewiesen. Ihre Leichen wurden in der Nähe eines Baches in einem stark bewaldeten Gebiet gefunden. Aus den Beweisen gehe hervor, dass der 39-Jährige sechs Menschen ermordet und dann sich selbst getötet habe. „Darüber hinaus weiß ich nicht, was sein Denkprozess war“, sagte Prentice. „Ich werde keine Theorie äußern, weil ich den Beweisen folge, und ich habe keine Beweise für ein Motiv.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

39-Jähriger soll vor Tat ominöse Textnachrichten geschrieben haben

Der Mann wurde Gefängnisunterlagen zufolge im Jahr 2003 wegen der Vergewaltigung einer damals 17-Jährigen verurteilt und im Oktober 2020 vorzeitig aus der Haft entlassen. Gerichtsakten zufolge sollte er am Montag wegen des Verdachts der Aufforderung zu sexuellen Handlungen an Minderjährige und des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht erscheinen. Wegen des ersten Vorwurfs hätte ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren gedroht, der zweite Vorwurf hätte eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren bedeuten können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor der Tat soll der Mann einer heute 23-Jährigen, die ihn in dem Verfahren beschuldigte, ominöse Textnachrichten geschrieben haben, aus denen hervorging, dass er der Frau vorwarf, sein „großartiges Leben“ zu beenden und dass er entschlossen war, nicht ins Gefängnis zurückzukehren. Screenshots der Nachrichten zufolge, die die Frau dem Fernsehsender KOKI zuspielte, sagte der Mann, er habe Erfolg in einem Marketingjob und verdiene „gutes Geld“. „Jetzt ist alles weg“, textete er. „Ich habe dir gesagt, dass ich nicht zurückgehen würde“. Und: „Das ist alles deine Schuld, weil du damit weitergemacht hast.“ Der 39-Jährige soll die damals 16-Jährige aus dem Gefängnis dazu gebracht haben, mit ihm Nacktfotos auszutauschen.

Den grausigen Leichenfund hatten die Ermittler im Zuge einer Fahndung gemacht, nachdem der 39-Jährige mit zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren, Freundinnen der Kinder seiner Ehefrau, gesehen worden war. Die beiden befänden sich möglicherweise in Gefahr, hieß es. Sie waren unter den Toten - außerdem die 35-jährige Ehefrau, deren Töchter im Alter von 13 und 17 Jahren sowie ein Sohn im Alter von 15 Jahren. Familienmitglieder der Opfer stellen nun die Frage, warum der Mann drei Jahre vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Begründet wurde dies teils mit „guter Führung“ - trotz der neuen Vorwürfe.

Der 39-Jährige heiratete seine Frau im Jahr 2022. Was sie zu dem Zeitpunkt von seiner Vorgeschichte wusste, war zunächst unklar. Die Mutter der 35-Jährigen sagte, die Familie habe erst vor wenigen Monaten von der kriminellen Vergangenheit ihres Schwiegersohns erfahren.

RND/AP

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere RND-App für Android und iOS herunter