US-Professor stellt Sittenwidrigkeit von Sex mit Kindern in Frage: Netz reagiert mit Shitstorm

Buffalo. Der US-Philosophieprofessor Stephen Kershnar hat in einem Podcast die Sittenwidrigkeit von Sex mit Kindern in Frage gestellt. Darauf folgte ein Shitstorm in sozialen Netzwerken – seine Universität entband ihn von seinen Aufgaben. Dagegen geht Kershnar nun gerichtlich vor. Er argumentierte in dem am Donnerstag (Ortszeit) verhandelten Verfahren, der Rektor der State University of New York Fredonia habe einem „Twitter-Mob“ nachgegeben und damit sein Grundrecht auf Redefreiheit verletzt.

Kershnar, der sich mit Fragen der Sexualmoral beschäftigt, hatte als Gesprächsgast des Podcasts „Brain in a Vat“ im Januar 2022 die Sittenwidrigkeit von sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen in Frage gestellt. Er sprach in der Aufzeichnung über das Szenario, dass ein volljähriger Mann Sex mit einem „willigen“ zwölfjährigen Mädchen haben wolle. „Eine sehr gängige, weit verbreitete Ansicht ist, dass daran etwas zutiefst Falsches ist“, sagte Kershnar. „Es ist für mich nicht offensichtlich, dass es tatsächlich falsch ist“ - unabhängig davon, dass er das gesetzliche Verbot solcher Beziehungen befürworte. Der Podcast hatte seinen Anwälten zufolge „Gedankenexperimente und Gespräche mit Philosophen“ zum Thema.

Aufruhr in sozialen Medien

Zwei Tage später wurde ein 28-sekündiger Ausschnitt des Gesprächs von einem Nutzer der Plattform Twitter (heute X) hochgeladen und erreichte dort schnell 1,5 Millionen Aufrufe. Viele Anwender sowie konservative US-Medien forderten daraufhin die Absetzung des Professors.

„Studenten drohten damit, die Universität zu verlassen, Eltern drohten damit, ihre Kinder sich dort nicht einschreiben zu lassen, und Ehemalige drohten damit, ihre finanzielle Unterstützung einzustellen, wenn die Universität den Kläger nicht entfernen würde“, rechtfertigte sich die Bildungseinrichtung den Gerichtsunterlagen zufolge. „Mehrere dieser Kommentare enthielten Drohungen gegen die Universität und ihre Verwaltung, einschließlich Gewaltandrohungen.“ Die Versetzung Kershnars sei eine Reaktion auf die gegen den Professor und die Hochschule gerichteten Gewaltandrohungen gewesen und habe nichts mit dem Inhalt seiner Äußerungen zu tun. Kershnar bezieht weiterhin sein volles Gehalt, darf jedoch keinen Kontakt mehr zu Studenten haben.

Kershnars Anwälte argumentierten, dass die Bedrohungen längst abgeklungen seien und dass die Universität sie als „bloßen Vorwand“ nutze, um einen Professor kaltzustellen, der Zorn auf sich gezogen habe. Eine Entscheidung in dem Fall steht noch aus.

RND/AP