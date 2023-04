US-Zeitung kürt niedlichstes Eichhörnchenbild des Jahres

Der Frühling ist da. Wer in der Natur unterwegs ist, kann wieder auf jede Menge Eichhörnchen stoßen. Doch ein Foto von den kleinen Nagern zu schießen, ist gar nicht so leicht. Eine US-Zeitung hat nun das niedlichste Eichhörnchenfoto 2023 gekürt.

Die „Washington Times" hat in dieser Woche wieder das niedlichste Eichhörnchenfoto gekürt.

Es gibt sie in rot und grau, in Parks und Wäldern: Zahlreiche Eichhörnchen schlüpfen im Frühling wieder aus ihren Nestern. Die „Washington Post“ hat in dieser Woche wieder das niedlichste Foto der kleinen Nager gekürt.

Aus Hunderten Bildern hat die US-Zeitung auch in diesem Jahr genau einen Gewinner bestimmt: Ralph Bernhardt. Der US-Student bedankte sich direkt bei Eichhörnchen „Nutty“ für das gelungene Foto.

Bernhardt betreibt einen Instagram-Account mit Bildern von Eichhörnchen auf dem Campus der University of Oklahoma. Das Gewinnerbild schoss der Student mit seinem Handy. „Das Eichhörnchen war so zutraulich, dass ich ganz nah ran konnte“, sagte er der „Washington Times“ über den roten Nager.

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung der Washington Post“, schrieb der US-Student außerdem auf Instagram. „Danke an meinen guten Freund Daniel, der dieses Foto ermöglicht hat. Und natürlich dürfen wir Nutty nicht vergessen, unser bezauberndes Model, das schnell zu einer lokalen Berühmtheit wird!“

In einem Artikel der „Washington Post“ vom Mittwoch sind neben Bernhardt Foto noch weitere Favoriten aufgelistet. Zu sehen sind die niedlichen Nager auf Bäumen, zwischen Blumen, beim Spielen oder Sammeln von Nüssen. Seit 2014 bittet Kolumnist John Kelly jährlich die Leser der US-Zeitung, ihre besten Eichhörnchenbilder im Rahmen eines Fotowettbewerbs einzureichen. Bei dem Bildercontest anlässlich der „Eichhörnchenwoche“ bei der „Washington Post“ dürfen nur US-Bürger teilnehmen.

