USA: 17-Jähriger durch Schüsse auf Party getötet - neun Jugendliche verletzt

Bei einer Zusammenkunft von Jugendlichen in der Innenstadt von St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ist in der Nacht zum Sonntag ein 17-Jähriger erschossen worden. Neun weitere Jugendliche wurden verwundet, wie der Polizeipräsident der Stadt, Robert Tracy, am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Ein Minderjähriger, der eine Handfeuerwaffe besaß, befindet sich demnach in Polizeigewahrsam und gilt als Tatverdächtiger.

Mädchen auf der Flucht niedergetrampelt

Tracy zufolge sind die Opfer zwischen 15 und 19 Jahre alt. Einige von ihnen seien mehrfach getroffen worden. Ein 17-jähriges Mädchen wurde auf der Flucht niedergetrampelt und dabei schwer an der Wirbelsäule verletzt.

Der Schusswaffenangriff ereignete sich gegen 1 Uhr in einem Bürogebäude. Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen dort eine Party feierten. Auf dem Boden hätten Patronenhülsen von AR-15-Gewehren und anderen Schusswaffen gelegen, hieß es. „Das ist der zehnfache Albtraum aller Eltern“, sagte der Bürgermeister von St. Louis, Tishaura Jones, auf einer Pressekonferenz. „Mein Herz schlägt für alle Familien, die heute leiden.“

Debatte über Waffengesetze

Polizeipräsident Tracy, Bürgermeister Jones und die US-Abgeordnete Cori Bush forderten, Minderjährigen das Tragen von Schusswaffen zu verbieten. Das republikanisch dominierte Repräsentantenhaus in Missouri hatte sich Anfang des Jahres gegen solche Beschränkungen ausgesprochen. „Dies ist der erste Staat und die erste Stadt, in die ich komme, in der das Tragen von Waffen für Jugendliche nicht verboten ist“, sagte Tracy.

Jones hatte ihn im vergangenen Jahr ernannt. Zuvor war Tracy bei den Polizeibehörden von New York City, Chicago und Wilmington (Delaware) tätig.

