90 Mal lebenslange Haft für rassistischen Attentäter von El Paso

El Paso/Washington. Rund vier Jahre nach einem rassistischen Massaker in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas mit 23 Toten ist der Schütze zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 24-Jährige hatte sich im Winter unter anderem der Hassverbrechen vor einem Bundesgericht für schuldig bekannt.

Ein Richter gab am Freitag in El Paso bekannt, dass der Täter zu 90 aufeinanderfolgenden lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt wird, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Dem 24-Jährigen droht weiterhin die Todesstrafe, denn ein separater Prozess vor einem Gericht auf Ebene des Bundesstaates Texas steht noch aus.

Täter veröffentlichte rassistische Schrift im Internet

Der damals 21-Jährige hatte 2019 in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso das Feuer eröffnet. Er war mehrere Hundert Kilometer von seinem Wohnort in die Stadt an der Grenze zu Mexiko gefahren. Kurz vor der Tat stellte er eine rassistische Schrift ins Netz, in der er gegen Einwanderer hetzte. Am Tatort starben 20 Menschen, zwei weitere Opfer erlagen ihren Verletzungen in den folgenden Tagen. Ein weiteres Opfer starb mehrere Monate später.

Der Schütze äußerte in seinem Pamphlet seine Unterstützung für den rassistischen Attentäter von Christchurch, der zuvor in Neuseeland zwei Moscheen angegriffen und 51 Menschen getötet hatte.

RND/dpa