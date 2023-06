US-Abtreibungsgesetze: Frauenärztinnen vor schwierigen Entscheidungen

Der Gedanke an ihre Patientinnen, die sie in Idaho zurückließ, macht Kylie Cooper zu schaffen. Besonders häufig denkt die Gynäkologin an Kayla Smith. Die Schwangere hatte sich Ende vergangenen Jahres für einen Abbruch ihrer Wunschschwangerschaft entschieden, weil der Fötus nicht lebensfähig war. Doch nachdem der Supreme Court der USA im Juni 2022 das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hatte, verbot auch der Staat Idaho fast alle Schwangerschaftsabbrüche. Daher musste Smith für den Eingriff nach Washington reisen.

Cooper sagt, sie sei tief betrübt gewesen, Smith nicht so helfen zu können, wie sie das normalerweise getan hätte. Das war einer der Gründe, warum die Frauenärztin im April nach Minnesota umzog, wo ein deutlich liberaleres Abtreibungsrecht gilt. Die Entscheidung sei für sie und ihre Familie sehr schwierig gewesen, sagt die 39-Jährige. Aber sie wolle an einem Ort leben, an dem „die reproduktive Gesundheitsversorgung geschützt und sicher“ sei.

Gynäkologinnen und Gynäkologen stehen vor schweren Entscheidungen

Seit dem Grundsatzurteil des Obersten Gerichts stehen viele Gynäkologinnen und Gynäkologen in restriktiven US-Staaten vor derselben schweren Entscheidung: Bleiben oder gehen? Sie müssten ethische Aspekte ebenso abwägen wie Fragen zu ihren eigenen Familien und ihrer beruflichen Zukunft – im Extremfall riskieren sie ihre Karriere oder könnten sogar im Gefängnis landen. Sie wissen, dass auch für ihre Patientinnen viel auf dem Spiel steht, denn die gynäkologische Versorgung ist bereits landesweit lückenhaft, und das dürfte sich Prognosen zufolge in den kommenden Jahren noch verschlimmern.

In Idaho, wo Cooper zuvor arbeitete, drohen Medizinern, die Abtreibungen vornehmen, ein Strafverfahren und der Entzug ihrer Lizenz. Sie habe befürchtet, bald zwischen dem Wohl ihrer Patientinnen und ihrem eigenen entscheiden zu müssen, sagt die Ärztin. Ihr sei bewusst geworden, dass ihre beiden Kinder im Alter von sechs und neun Jahren jahrelang ohne Mutter aufwachsen würden und der Familie das Einkommen wegbrechen würde, wenn sie ins Gefängnis müsse. Einer Umfrage des Instituts KFF zufolge geht es 61 Prozent der Frauenärzte in US-Staaten mit Abtreibungsverboten ähnlich: Sie sind besorgt über ihr eigenes Rechtsrisiko, wenn sie über die Notwendigkeit eines Schwangerschaftsabbruchs entscheiden.

Manche Ärztinnen treffen eine andere Wahl als Cooper. Eine von ihnen ist die Frauenheilkundlerin Alecia Fields. Schon kurz nach dem Urteil des Supreme Courts zog die 36-jährige Befürworterin des Rechts auf Abtreibung mit ihrer Familie aus Indianapolis zurück in ihre Heimat im Staat Kentucky. Dort praktiziert sie jetzt in einem konservativen ländlichen Bezirk und kann nicht mehr wie früher in Teilzeit Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.

Bleiben, um das System von innen heraus zu verändern

Fields fühlt sich mit ihrem Staat sehr verbunden und hofft, von innen heraus zu Veränderungen beitragen zu können. Sie arbeitet jetzt in einem Gesundheitszentrum in der Stadt Somerset. In dem Bezirk lebt fast ein Fünftel der Menschen in Armut, manche müssen für einen Arztbesuch eine ein- bis zweistündige Fahrt auf sich nehmen.

Die Umzugsentscheidung sei mit vielen Ängsten verbunden gewesen und habe ihr viel Kopfzerbrechen bereitet, erinnert sich Fields. Sie habe sich gefragt, was das Supreme-Court-Urteil vor Ort bedeuten und ob sie kriminalisiert werde. Doch sie beschloss, das Risiko auf sich zu nehmen. Nun versucht sie, ihren Patientinnen innerhalb des gesetzlichen Rahmens die bestmögliche ärztliche Betreuung zukommen zu lassen. Bei Bedarf kann sie über Abtreibungsmöglichkeiten in anderen US-Staaten informieren. Und wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, sind Schwangerschaftsabbrüche in Kentucky erlaubt. „Das Schwierige daran ist, dass das Warten auf diesen Moment für die Patientin ein großes Risiko bedeuten kann“, erklärt die Frauenärztin.

Frauen aus 44 Bezirken: Keinen oder geringen Zugang zur Geburtenhilfe

Auch Fields verweist auf „einen großen Bedarf an reproduktiver Gesundheitsversorgung im Allgemeinen“. Laut einem Bericht der Wohltätigkeitsorganisation March of Dimes, die sich für eine bessere Gesundheitssituation von Neugeborenen einsetzt, haben Frauen in 44 Bezirken landesweit nur einen geringen oder gar keinen Zugang zu Angeboten der Geburtshilfe. In Kentucky, Idaho und anderen Staaten mit restriktiven Abtreibungsgesetzen liegt der Anteil sogar bei mehr als 50 Prozent. Die Daten für den Report aus dem vergangenen Jahr wurden vor der Entscheidung des Supreme Courts erhoben.

Verschärfungen des Abtreibungsrechts drohten vor allem in ländlichen Regionen bereits bestehende Versorgungslücken weiter zu vergrößern, warnt Amy Domeyer-Klenske, die die Wisconsin-Sektion des Berufsverbands für Geburtshilfe und Gynäkologie leitet. McKay Cunningham, Expertin für Abtreibungsrecht am College of Idaho, betont, dass davon nicht nur Frauen betroffen seien, die sich für eine Abtreibung entscheiden: „Die Auswirkungen betreffen wirklich fast jede Frau, jede Familie, die Kinder haben möchte.“

