Ältester Aquariumsfisch der Welt: Methusalem reiste 1938 von Australien in die USA

Methusalem ist ein eher sanftmütiger Fisch und – so vermutet man – ein Weibchen. Am liebsten verspeist die Fischdame Regenwürmer, Obst und Gemüse, ihr allerliebstes Lieblingsessen sind frische Feigen. Methusalem ist zwar nicht ganz so alt wie ihr legendärer Namensgeber, doch mit einem Alter zwischen vermutlich 92 und 101 Jahren der älteste lebende Fisch in Gefangenschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Methusalem residiert heute im Steinhart-Aquarium in San Francisco. Doch ursprünglich kommt der Lungenfisch aus Australien. 1938 reiste er als junger und noch deutlich kleinerer Fisch mit einem Dampfschiff über den Pazifik. Insgesamt wurden 230 Fische aus Australien und Fidschi auf diese Weise nach San Francisco transportiert. Methusalem ist der einzige Fisch, der noch am Leben ist.

Lungenfische sind aber nicht nur wegen ihres potenziell hohen Alters recht außergewöhnliche Lebewesen. Sie können – wie ihr Name bereits verrät – Luft mit einer Lunge atmen und sind näher mit dem Menschen oder mit einer Kuh verwandt als mit anderen Fischen. Der australische Lungenfisch (Neoceratodus forsteri) kann in langsam fließenden und stehenden Gewässern auch dann noch überleben, wenn beim Verdunsten des Wassers sauerstoffarme Bedingungen entstehen. Reicht in so einem Fall die Kiemenatmung nicht mehr, dann taucht er einfach auf, um zu atmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Art „lebendes Fossil“

Die Art wurde 1870 entdeckt, doch vermutlich reichen die Tiere in der Evolutionsgeschichte weit zurück. So konnte man herausfinden, dass die Gattung Neoceratodus seit über 100 Millionen Jahren im Wesentlichen gleich geblieben ist. Insofern bietet Methusalem als „lebendes Fossil“ einen faszinierenden Einblick in die prähistorische Vergangenheit.

Munition in Nord- und Ostsee – das unheimliche Erbe der Weltkriege Die Freisetzung von Giftstoffen und TNT in den Schiffswracks der Weltkriege bedroht das marine Ökosystem. Die Belastung gefährdet über die Nahrungskette in der Nord- und Ostsee wohl auch den Menschen. Das ist das Ergebnis eines mehrjährigen internationalen Forschungsprojektes. Abonnieren

Methusalem ist seit ihrer Ankunft im November 1938 ein fester Bestandteil des Steinhart Aquariums, wo sie nicht nur wegen ihres fortgeschrittenen Alters berühmt geworden ist, sondern auch wegen ihrer charmanten Persönlichkeit und ihrer Vorliebe für Bauchmassagen. „Obwohl wir wissen, dass Methusalem Ende der 1930er-Jahre zu uns kam, gab es bisher noch keine Methode zur Bestimmung ihres Alters“, sagte Charles Delbeek, einer der Kuratoren am Steinhart Aquarium. Daher sei es „unglaublich spannend“, nun wissenschaftlich fundierte Informationen über ihr tatsächliches Alter zu erhalten.

Auf DNA-basierte Altersanalyse

Dass das Alter von Methusalem jetzt relativ genau bestimmt werden konnte, verdankt die Wissenschaft unter anderem dem Molekularbiologen Benjamin Mayne, der bei der australischen Forschungsagentur CSIRO tätig ist. Für ihn sind Lungenfische eine „Schlüsselart und ein Indikator für die Gesundheit eines Flussökosystems“, wie er sagt. Mayne hat gemeinsam mit David Roberts von Seqwater, der für Trinkwasser zuständigen Behörde im australischen Bundesstaat Queensland, Methusalems Alter dank einer DNA-Analyse auf 92 bis 101 Jahre bestimmen können, und damit älter als ihr zuvor geschätztes Alter von 84 Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der älteste Lungenfisch kam 1938 per Schiff in die USA © Quelle: Gayle Laird, California Academy of Sciences

Im Rahmen der Studie ging es aber nicht nur um die Bestimmung von Methusalems spezifischer Lebensdauer. Neben Methusalem wurden noch zwei andere in San Francisco beheimatete Lungenfische einbezogen, die – wie sich herausstellte – 54 und 50 Jahre alt sind, sowie 30 weitere Tiere aus sechs anderen Institutionen in den USA und Australien. Dabei geht es darum, einen Katalog lebender Lungenfische zu erstellen, der die Genauigkeit einer DNA-Analyse nochmal verbessern wird. Die Schätzung des Alters solch langlebiger Fische war bisher insofern schwierig, da die bekannten Methoden deutlich invasiver und dadurch manchmal sogar tödlich waren. Die neue DNA-basierte Technik verwendet dagegen nur eine winzige Gewebeprobe aus einer der Flossen der Fische, eine harmlose Methode, die die Gesundheit der Tiere nicht beeinträchtigt.

Noch gut in Schuss

Das Wissen um das genaue Alter der Tiere soll dabei helfen, die Tiere in der Wildnis besser zu schützen. Wisse man über das Alter von Fischen in einer Population Bescheid, einschließlich des Höchstalters, so sei dies für das Management der Tiere „von entscheidender Bedeutung“, wie der Molekularbiologe Mayne sagte. Es lasse sich daraus beispielsweise ableiten, „wie lange eine Art in freier Wildbahn überleben und sich vermehren kann“.

Obwohl Methusalem der wohl älteste Fisch in Gefangenschaft ist, sieht man der Fischdame ihr hohes Alter nicht wirklich an. Wie es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Lungenfischen gibt – weswegen vor ihrem Tod nicht mit endgültiger Sicherheit gesagt werden kann, dass Methusalem ein Weibchen ist – so hat sich der Fisch auch nicht wirklich mit dem fortschreitenden Alter verändert. Nur farblich scheint Methusalem über die Jahre ein wenig heller geworden zu sein.