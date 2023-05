Auto fährt in Menschenmenge in Texas – Mindestens sieben Tote

Brownsville. In der texanischen Grenzstadt Brownsville ist ein Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen gefahren, die an einer Bushaltestelle warteten. Nach Angaben der Polizei kamen sieben Menschen ums Leben und sechs wurden verletzt. Der Ermittler der Polizei, Martin Sandoval, sagte wie der „Spiegel“ berichtet, dass sich der Unfall in der Grenzstadt zu Mexiko in der Nähe einer Unterkunft für Migranten ereignet habe. Laut einem lokalen Fernsehsender wurde inzwischen ein Verdächtiger festgenommen.

Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 08.30 Uhr Ortszeit.

RND/AP