Dreijährige findet Waffe und erschießt versehentlich vierjährige Schwester

Houston. Ein dreijähriges Mädchen hat in einer Wohnung in Texas eine geladene Waffe gefunden und damit versehentlich ihre vier Jahre alte Schwester erschossen. Die beiden Kinder befanden sich nach Polizeiangaben bei dem Vorfall am Sonntagabend im Schlafzimmer der elterlichen Wohnung. Fünf Erwachsene - Mitglieder der Familie und Freunde von ihr - hätten sich in anderen Teilen der Wohnung aufgehalten, erklärte Polizeisprecher Ed Gonzalez im Bezirk Harris.

Die beiden Mädchen seien unbeabsichtigt ohne Aufsicht gewesen. Die Familienmitglieder hätten einen einzelnen Schuss gehört und seien ins Schlafzimmer gerannt. Dort hätten sie die Vierjährige aufgefunden und einen Notruf abgesetzt. Das Kind sei nach dem Eintreffen der Polizei für tot erklärt worden, sagte Gonzalez. Es handele sich offenbar um einen weiteren tragischen Vorfall, bei dem ein Kind Zugang zu einer Schusswaffe erhielt. „Diesmal gab es einen tödlichen Schuss“, sagte Gonzalez.

Ob gegen einen oder mehrere Erwachsene ermittelt wird, werde noch untersucht. Den am Einsatz beteiligten Beamten und den Familienmitgliedern werde psychologische Unterstützung angeboten.

Gonzalez sprach von einem weiteren vermeidbaren Tod durch eine Schusswaffe. Waffenbesitzer müssten verantwortlich handeln und ihre Waffen an einem sicheren Ort verwahren, mahnte er. Es reiche nicht, Kindern einfach zu sagen, dass sie die Waffen nicht anfassen dürften. „Wir sehen viel zu viele tragische Situationen wie diese.“

