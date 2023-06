Ein Toter und mehrere Verletzte durch Tornados in Mississippi

Mehrere Tornados haben im US‑Staat Mississippi mindestens einen Menschen das Leben gekostet. Zahlreiche weitere wurden verletzt, wie die Behörden am Montag mitteilten. Im gesamten hitzegeplagten Süden der USA kam es zu teils heftigen Gewittern. In einem Gebiet von Oklahoma bis Mississippi fiel der Strom aus, Böen sorgten in Arizona und New Mexico für erhöhte Waldbrandgefahr.

Der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, sagte, Einsatzkräfte führten Such- und Rettungsmaßnahmen durch und begutachteten die Schäden. In einigen Gebieten wurden Drohnen eingesetzt, da sie aufgrund umgestürzter Stromleitungen nicht mit Fahrzeugen erreicht werden konnten. Die Behörden öffneten nach Angaben des Gouverneurs Not­unterkünfte für die Menschen, die wegen der Unwetter ihre Häuser verlassen mussten.

Der Todesfall und die Verletzungen wurden von Beamten in Jasper County im Osten des Staates gemeldet. In einer Pressemitteilung vom Montagmorgen teilte die Katastrophen­schutzbehörde mit, mehr als 49.000 Haushalte im Zentrum des Staates seien von der Stromversorgung abgeschnitten. Videos zeigen die enorme Zerstörung.

In den Staaten Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas und Mississippi saßen am Sonntagabend mehr als 515.000 Menschen nach Informationen der Website poweroutage.us im Dunkeln. Meteorologen zufolge dürften die gefährlichen, rekordverdächtigen Temperaturen im Süden von Texas und weiten Teilen der Golfküste der USA bis Mitte dieser Woche anhalten.

RND/AP