Eltern brechen in Eis ein und sterben – mehrere Kinder verwaist

In den USA sind die Eltern von mehreren Kindern bei einem Urlaub im Bundessaat Arizona ins Eis eingebrochen. Zwei Väter und eine Mutter konnten daraufhin nur noch tot geborgen werden. Was nun mit ihren Kindern passiert, ist unklar.

In den USA sind zwei Familienväter und eine Mutter ins einem See ins Eis eingebrochen und gestorben. (Symbolbild)

Forest Lakes. Die Leichen der Eltern zweier junger Mädchen und eines weiteren Vaters sind nach dem Einbrechen ins Eis aus einem See im US-Staat Arizona geborgen worden. Das Sheriffbüro von Coconino County gab die Identitäten der Opfer bekannt. Demnach handelt es sich um indische Staatsangehörige – einen 49-Jährigen und seine zwei Jahre jüngere Frau sowie einen mit ihnen befreundeten 47-jährigen Familienvater.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eltern sterben bei Familienurlaub

Den Angaben zufolge rückte die Polizei in Forest Lakes am Montag nach Berichten über drei Vermisste am Woods Canyon Lake aus. Die Frau wurde aus dem Wasser gezogen und für tot erklärt, die Leichen der beiden Männer wurden am Tag danach gefunden.

Jon Paxton, ein Sprecher des Sheriffbüros, sagte dem Sender ABC-15 in Phoenix, das Trio habe einer Gruppe von drei Familien angehört, die nach Weihnachten aus einem Vorort von Phoenix gemeinsam aufgebrochen seien, um die Natur zu genießen. „Es hat den Anschein, dass sie auf dem Eis ein paar Bilder machen wollten“, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Behörden wurden zwei junge Töchter des Paares zunächst in Obhut genommen. Online wurden Spenden für die Familien gesammelt.

RND/AP