Vor sechs Jahren entführtes Mädchen dank Netflix-Doku gefunden

Illinois. Im US-Staat North Carolina ist es zu einem kleinen Wunder gekommen: Sechs Jahre nach der Entführung durch ihre eigene Mutter hat ein Passant ein vermisstes Mädchen in einem Geschäft erkannt. Er war zuvor durch die Netflix-True-Crime-Serie „Unsolved Mysteries“ auf ihr Schicksal aufmerksam geworden.

Die heute 15-jährige Kayla Unbehaun war im Juli 2017 mit ihrer Mutter zu einem Ausflug aufgebrochen. Die Frau durfte aufgrund einer Sorgerechtsentscheidung ihre Tochter nur bei ihrem Vater besuchen und mit ihr Ausflüge unternehmen. Doch statt die Tochter zurück zu ihrem Vater zu bringen, fuhr Heather Unbehaun mit ihrem Kind ins rund 1000 Kilometer entfernte Illinois und tauchte unter. Dort verlor sich ihre Spur.

Wusste Kayla überhaupt von der Entführung?

Der Fall wurde im November 2022 in der Netflix-True-Crime-Serie „Unsolved Mysteries“ dargestellt. Ein aufmerksamer Zuschauer der Serie erkannte Kayla Unbehaun in einem Geschäft in der Stadt Asheville und rief die Polizei. Die brachte Kayla zurück zu ihrem Vater. Die Mutter wurde verhaftet, kam aber zunächst auf Kaution frei.

„Ich bin überglücklich, dass Kayla sicher zu Hause ist. Ich möchte um Privatsphäre bitten in dieser Zeit, in der wir uns neu kennenlernen und den Neustart wagen“, schrieb das National Center for Missing and Exploited Children im Namen des Vaters Ryan Iskerka.

Unklar ist, ob Kayla überhaupt etwas von ihrer eigenen Entführung wusste. Das soll ab dem 11. Juli in einem Gerichtsprozess gegen Heather Unbehaun geklärt werden.

