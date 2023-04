Nur wenige Tage nachdem im US-Bundesstaat Kentucky sechs Menschen durch Schüsse starben, kam es am Wochenende erneut zu tödlicher Schusswaffengewalt. Ein Unbekannter tötete in Louisville zwei Menschen und verletzte vier weitere.

Erneut zwei Menschen in Kentucky erschossen

Louisville. In Louisville im US-Staat Kentucky ist es binnen weniger Tage erneut zu tödlicher Schusswaffengewalt gekommen. Ein Unbekannter habe am Samstagabend (Ortszeit) das Feuer auf eine Menschenmenge in einem Park eröffnet und zwei Menschen getötet, teilte die Polizei mit. Vier weitere Menschen seien verletzt worden.

Zum Zeitpunkt des Angriffs seien Hunderte im Chickasaw-Park gewesen, sagte Polizeichef Paul Humphrey. Es sei niemand festgenommen worden und die Polizei habe auch noch keine Zeugen.

Bürgermeister Craig Greenberg sprach von einer Woche voller Tragödien für seine Stadt. Am Montag hatte ein 25-jähriger in einer Bank in Louisville fünf Menschen erschossen und acht weitere verletzt, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. Der Angreifer streamte seine Tat ins Internet.

Nach Angaben des „Gun Violence Archive“ (Archiv für Schusswaffengewalt) haben sich in 2023 bereits 164 Massenschießereien (sogenannte „mass shootings“) ereignet. Insgesamt seien in diesem Jahr bereits 5.200 US-Amerikaner durch Schusswaffen getötet worden, Suizide ausgenommen.

Unter Massenschießereien zählt die Website lediglich Ereignisse, bei denen mindestens vier Menschen durch Schusswaffen verletzt oder getötet worden, ausgenommen der Schütze.

