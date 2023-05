Erbschaft durchgeschaut: Mann stirbt bei Explosion einer Handgranate

Eine Handgranate im Nachlass ihres Großvaters hat zwei Jugendliche in den USA verletzt und ihren Vater das Leben gekostet. Der 14-jährige Sohn und die 18-jährige Tochter des Mannes (47) wurden mit Schrapnellverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Familie hatte gemeinsam im Nachlass eines verstorbenen Großvaters der Kinder gewühlt, wie die Polizei mitteilte. Dabei war das Trio in der Garage eines Hauses in Lakes of the Four Seasons, etwa 50 Kilometer südöstlich von Chicago, auf die Kriegswaffe gestoßen.

Die Ermittler versuchten nach der Explosion vom Samstag noch immer zu klären, ob die Granate wegen ihres Alters oder anderer Faktoren von selbst explodierte, ob der Stift der Granate gezogen wurde oder ob es andere Umstände gab, die zu dem Unglück führten, wie das Sheriffbüro des Bezirks Lake County erklärte.

RND/AP