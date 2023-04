„Das habe ich noch nie gesehen“: US-Forschungsteam entdeckt sprudelndes Loch im Meeresboden

Obwohl die Meeresforschung eine lange Tradition hat, ist ein Großteil der Weltmeere noch unerforscht. Erstaunlich ist jetzt die Entdeckung eines Forschungsteams aus den USA. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of Washington haben im Pazifischen Ozean etwa 80 Kilometer vor Newport im US-Bundesstaat Oregon mehrere Sickerstellen entdeckt, aus denen „warme, chemisch unterschiedliche Flüssigkeiten“ austreten.

Laut einem Bericht der Universität hatte ein Forschungsteam die ungewöhnlichen Ausströmungen zufällig während eines Tauchgangs mit einem Unterwasserroboter im Jahr 2015 entdeckt. „Was sie sahen, waren nicht nur Methanblasen, sondern Wasser, das wie ein Feuerwehrschlauch aus dem Meeresboden kam. Das ist etwas, das ich noch nie gesehen habe und meines Wissens noch nie zuvor beobachtet wurde“, wird Evan Solomon, Professor für Ozeanografie an der Universität in Washington, im Bericht zitiert.

Video zeigt Flüssigkeitslecks im Meeresboden

Das Forschungsteam benannte die Quellen nach der Hellseherin Pythia. In der griechischen Mythologie verkündete sie im Orakel von Delphi Prophezeiungen, indem sie durch Gase, die aus einem Erdspalt austraten, in Trance versetzt wurde. Ein Video der Universität zeigt das größte der Löcher, das im Zuge des „Pythias Oasis“-Projekts gefunden wurde.

Flüssigkeit reguliert Plattenverschiebung

Nach weiteren Erkundungen gehen die Forschenden nun davon aus, dass es sich bei der Flüssigkeit um eine Art „Schmierstoff“ der tief unter dem Meeresboden liegenden Kontinentalplatten handeln könnte. „Die Pythias-Oase bietet ein seltenes Fenster zu Prozessen, die tief im Meeresboden ablaufen, und ihre Chemie legt nahe, dass diese Flüssigkeit aus der Nähe der Plattengrenze stammt“, sagte Deborah Kelley, ebenfalls Professorin für Ozeanografie, laut dem Bericht. Durch diese Flüssigkeit werde das Aufeinandertreffen und Vorbeigleiten von Ozeankruste und Sedimenten in der sogenannten Cascadia-Subduktionszone reguliert.

Erdbebengefahr steigt

„Wenn der Flüssigkeitsdruck niedriger ist, verriegeln sich die beiden Platten – dann kann sich Stress aufbauen,“ erklärte Solomon. Auf diese Weise steige die Gefahr eines starken Erdbebens. Dem Bericht zufolge könnte in diesem Gebiet sogar ein Beben der Stärke neun entstehen. Zum Vergleich: Die verheerenden Erschütterungen in Syrien und der Türkei im Februar, bei denen Tausende Menschen ihr Leben verloren haben, hatten eine Stärke von 7,7 und 7,6.

Die Entdeckung vor der US-Küste ist die erste bekannte Stätte dieser Art, sagte Solomon. Er schließt nicht aus, dass es weitere Flüssigkeitsleckstellen in der Nähe gäbe, obwohl sie von der Meeresoberfläche aus schwer zu erkennen sind.

In einem nachträglich hinzugefügten Beitrag in der Videobeschreibung betont die Universität von Washington, dass „Forschende aufgrund der Entdeckung dieses geologischen Merkmals nicht alarmiert sind“. Zwar könne die Reibung in der Störungszone durch den Flüssigkeitsaustritt beeinflusst werden, jedoch können die Lecks keine direkten Erdbeben auslösen. Dennoch sei die Gefahr eines Erdbebens in dem Gebiet weiterhin hoch: „Diese Entdeckung ändert nichts am unmittelbaren Risiko eines großen Erdbebens in der Cascadia-Subduktionszone“, heißt es vonseiten der Universität.

Die Cascadia-Plattengrenze erstreckt sich über mehrere große Ballungsräume, darunter Seattle und Portland sowie Teile von Nordkalifornien und Vancouver Island in Kanada.

