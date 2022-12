Frau nimmt Geisel in US-Kaufhaus - Polizei erschießt 21-Jährige

In einem Kaufhaus in Mississippi nimmt eine junge Frau eine Geisel. In ihrer Hand hält sie eine Schusswaffe. Polizisten schießen auf die 21-Jährige und töten sie.

Richland. Polizisten in Mississippi haben eine Frau erschossen, die in einem Kaufhaus eine Geisel genommen hatte. Die Sicherheitsbehörde des US-Staats teilte mit, der Vorfall habe sich am Mittwochabend in einem Walmart in Richland, einem Vorort von Jackson, ereignet. Die 21-jährige Geiselnehmerin habe in der einen Hand eine Schusswaffe gehabt und mit der anderen eine Person festgehalten, die eine Walmart-Weste trug. Sie habe erklärt, sie brauche Hilfe und wolle mit einem Nachrichtenmoderator sprechen. Sie habe auch gerufen, dass sie niemanden verletzen wolle.

Der Polizeichef von Richland, Nick McLendon, sagte dem örtlichen Fernsehsender WAPT-TV, es habe keine weiteren Verletzten gegeben. „Es ist niederschmetternd für alle Beteiligten, die Beamten, alle, die in diese Situation verwickelt waren“, sagte er. In der Weihnachtszeit sei mentaler Stress ein großes Problem.

