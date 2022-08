Wenn die Heimat vertrocknet

Die Region rund um den Vogelsberg in Hessen trifft die wochenlange Dürre gleich doppelt. Vielerorts sterben Bäume und vertrocknen Bäche - gleichzeitig wird massenhaft Grundwasser in die Metropole Frankfurt gepumpt. In der Region eskaliert ein Kampf ums Wasser, der auch in anderen Regionen Deutschlands längst begonnen hat.