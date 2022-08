Unwetter in Kärnten

Umgestürzte Bäume an Badesee: Zwei Kinder sterben in Österreich

Auch Österreich hat mit schweren Unwettern und Sturmböen zu kämpfen. An einem Badesee in Kärnten war der Sturm so heftig, dass er mehrere Bäume zum Umstürzen brachte. Zwei Kinder starben dabei, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.