USA: Hausbesitzer schießt schwarzem Jugendlichen in den Kopf

Im US-Staat Missouri ist ein 16 Jahre alter Schwarzer von einem Mann angeschossen und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Jugendliche habe seine Geschwister von einer Privatadresse abholen wollen, sich dabei aber versehentlich in der Adresse geirrt, teilte die Polizei in Kansas mit.

Ein 16‑jähriger Schwarzer ist in Kansas-City im US‑Staat Missouri von einem Mann zweimal in den Kopf geschossen und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Teenager habe seine jüngeren Geschwister am Donnerstag bei einer Privatadresse abholen wollen, sich dabei aber versehentlich in der Adresse geirrt, teilte die Polizei in Kansas mit. Der Anwohner des Hauses habe die Tür geöffnet und auf den Jugendlichen geschossen. Weitere Hintergründe zum Tatmotiv seien noch unklar.

Polizei sei sich „der Frustration bewusst“

Das Schussopfer wurde nach der Tat in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo es sich von seinen Verletzungen erhole, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Schütze wurde in Gewahrsam genommen, habe diese nach 24 Stunden aber wieder verlassen können, heißt es.

Polizeichefin Stacey Graves teilte am Sonntag in einer Stellungnahme mit, die Polizei arbeite daran, die Ermittlungen so schnell wie möglich voranzutreiben, damit der Fall der Staats­anwaltschaft von Clay County vorgelegt werden kann. „Wir sind uns der Frustration bewusst, die der gesamte Strafrechtsprozess verursachen kann“, so Graves.

Auch der Bürgermeister von Kansas City, Quinton Lucas, zeigte sich schockiert von dem Angriff auf den jungen Mann. Bei Twitter schrieb er, dass der Fall „die volle Aufmerksamkeit des Kansas City Police Department“ erhalte. Der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump, der von der Familie des Opfers mit dem Fall beauftragt wurde, postete bei Twitter ein Statement, in dem er die Anklage des weißen Hausbesitzers fordert. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um „einen nicht identifizierten weißen Angreifer“, heißt es.

In den sozialen Medien teilen Menschen währenddessen nicht verifizierte Videos, die zeigen, wie sich offenbar Menschengruppen vor dem Haus des mutmaßlichen Täters in Kansas-City zu Protestbewegungen versammeln. Auch Prominente, wie etwa US‑Schauspielerin Halle Berry machen auf den Fall aufmerksam. Bei Twitter schrieb sie: „Sein Name ist #RalphYarl und ich habe dieses Gefühl satt … Mein Herz ist gebrochen, als ich erfuhr, dass diesem wertvollen 16‑Jährigen, der versehentlich an der falschen Adresse an der Tür klingelte, um seine Geschwister abzuholen, in den Kopf geschossen wurde …“

In den USA kommt es immer wieder zu aufsehenerregenden Fällen von Waffengewalt gegen Schwarze. 2020 starb der Afroamerikaner George Floyd bei seiner Festnahme in Minneapolis. Der Polizist Derek Chauvin kniete minutenlang auf dem Hals des 46‑Jährigen. „I can‘t breathe (Ich kann nicht atmen)“, sagte er immer wieder am Boden liegend. Passanten nahmen die tödliche Szene mit dem Handy auf und fragten verstört: „Bringen sie ihn um?“ Doch der Polizist ließ nicht von Floyd ab. Am selben Abend starb Floyd in einem nahe gelegenen Krankenhaus.

Nach der Veröffentlichung des Handyvideos sowie weiteren Bildmaterials von Überwachungs­kameras brachen in den USA alle Dämme. Die Menschen gingen auf die Straße, die Einsatz­kräfte gingen mit Tränengas und Geschossen vor. Nur wenige Tage später sahen Teile der Stadt aus wie ein Kriegsgebiet. US‑Präsident Trump reagierte und schickte das Militär nach Minneapolis, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Doch die Proteste hatten sich längst auf das ganze Land ausgeweitet. Bei den teils gewalttätigen Demonstrationen starben zahlreiche Menschen, etliche wurden verletzt.

RND/liz mit dpa-Material